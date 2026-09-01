Jalen Brunson prêt à tourner la page du titre

Nul doute que le MVP des Finals aurait volontiers prolongé encore un peu ce moment d’euphorie. Nouveau « King » de New York, à qui il a ramené le titre après une attente interminable de 53 ans, Jalen Brunson sait pourtant qu’il va bientôt falloir retourner au combat.

Comme l’a expliqué son coéquipier Mohamed Diawara il y a un mois, les Knicks doivent désormais s’attendre à ce que la saison à venir soit « deux fois plus compliquée ».

Après un peu plus de deux mois pour savourer un titre qui l’a définitivement fait entrer dans l’histoire de la franchise, le meneur new-yorkais estime donc qu’il est temps de tourner la page pour se concentrer sur la suite.

« Quand les gens nous félicitent, est-ce qu’on peut laisser ça entrer par une oreille et sortir par l’autre ? Est-ce qu’on peut simplement se concentrer sur ce qu’on peut faire cette année ? Parce que l’année dernière, c’était l’année dernière », a expliqué le joueur qui a fêté ses 30 ans hier. « Ça ne pose pas de problème que les gens nous en parlent et disent : “Oh, c’était génial.” Mais nous, on doit aller de l’avant. Tout ça ne doit donc pas occuper nos pensées. Tout ça ne doit pas être notre priorité si on veut s’améliorer. Je pense donc que c’est la question qu’on doit se poser. Et si on y arrive, on sera en bonne posture pour adopter un meilleur état d’esprit. Sinon, on risque de se retrouver dans une situation délicate. »

Les Sixers puis Mitchell Robinson pour commencer

En bon capitaine, c’est aussi à lui de donner le ton et, peut-être, de sonner la fin de la récréation alors que le « training camp » débutera à la fin du mois. Jalen Brunson est également bien placé pour savoir que l’euphorie qui entoure actuellement l’équipe peut rapidement retomber si les résultats ne suivent pas.

Opéré cet été d’un tendon du poignet gauche, JB assure être désormais en bonne santé et prêt à affronter ce qui attend les Knicks à la reprise.

L’effectif est d’ailleurs resté quasiment inchangé, puisque seul Mitchell Robinson est parti, direction Boston, tandis qu’Andre Drummond est venu le remplacer. Un « coup très dur », de l’aveu même de Jalen Brunson, d’autant plus que son ancien coéquipier a rejoint un rival direct de la conférence Est.

Là encore, il faudra rapidement tourner la page.

« Bien sûr, il y a le fait de jouer contre une équipe rivale et de savoir que les fans veulent que les deux équipes se détestent. Mais il y a certaines personnes à qui tu tiens vraiment, et c’est mon gars », a-t-il reconnu. « Je suis heureux pour lui. Mais maintenant, à chaque fois qu’on jouera contre lui, quatre fois dans l’année, il ne sera pas mon ami ce jour-là. »

L’amitié entre les deux anciens coéquipiers va d’ailleurs être rapidement mise à l’épreuve. Après l’« Opening Night » face aux Sixers de LeBron James, le 20 octobre au Madison Square Garden, les Knicks effectueront leur premier déplacement de la saison trois jours plus tard, le vendredi 23 octobre, à Boston.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.