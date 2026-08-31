Les Blazers derrière le forfait de Deni Avdija avec Israël

Tout comme Giannis Antetokounmpo avec la Grèce, Deni Avdija n’a pas porté le maillot de sa sélection nationale cet été. Dernier de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2027, Israël n’a donc pas pu compter sur sa star en juillet et août pour entretenir ses derniers espoirs.

Dans le cas du Grec, le Heat avait mis son veto car sa recrue estivale n’avait plus joué depuis le 15 mars. Reprendre directement avec la Grèce comportait une dose de risque que Miami n’était pas prêt à prendre.

Pour Deni Avdija, le scénario est finalement assez similaire. Face aux interrogations suscitées par son absence, l’ailier des Blazers a tenu à s’expliquer.

« Je ne ressens pas le besoin de m’expliquer habituellement, mais cette fois-ci, il est important pour moi de dire quelques mots », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. « Tous ceux qui me connaissent et qui connaissent mon parcours au sein de l’équipe nationale israélienne savent ce que ce maillot représente pour moi. Je suis venu alors que je souffrais. Je suis venu alors que je n’étais pas à 100% de mes capacités. […] Je n’ai jamais cherché d’excuse pour ne pas me présenter. Au contraire. Tant que je pouvais porter le maillot d’Israël et être sur le terrain, j’étais là. Cette fois-ci, j’avais tout autant envie d’être là. »

Portland ne voulait prendre aucun risque

Seulement, Deni Avdija explique avoir été gêné par une « blessure complexe au dos ». Comme Miami avec Giannis Antetokounmpo, Portland a donc préféré jouer la carte de la prudence.

« La décision de ne pas participer à cette fenêtre de sélection n’a pas été prise par moi seul. Portland n’était pas disposé à prendre de risque avec ma santé et, dans la situation qui s’est présentée, je n’avais tout simplement pas la possibilité de me mobiliser et de jouer. »

L’ancien joueur des Wizards comprend ainsi « la déception » et « les critiques » suscitées par son forfait, mais il refuse que son attachement à la sélection soit remis en question.

« Quand on représente un pays et qu’on a des attentes à satisfaire, cela fait partie du jeu, et je l’accepte. Mais s’il y a bien une chose que je ne veux pas voir remise en cause, c’est mon engagement envers l’équipe nationale et mon pays », poursuit-il. « Je pense l’avoir prouvé à maintes reprises par mes actes. Je ne souhaite rien de plus que d’être en bonne santé, de revenir sur le terrain et de porter à nouveau le maillot d’Israël. Et d’ici là, même si je ne peux pas être sur le terrain, mon cœur y est. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 66 33:19 46.2 31.8 80.2 1.1 5.8 6.9 6.7 2.5 0.8 3.8 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.