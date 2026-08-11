Le Heat prive Giannis Antetokounmpo de sélection avec la Grèce

Pas de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce à la fin du mois d’août. Alors que la sélection de Vassilis Spanoulis doit disputer deux rencontres importantes face à l’Ukraine et l’Espagne dans les qualifications à la Coupe du monde 2027, elle devra se passer de sa superstar. La raison ? Le Heat n’a pas donné son accord pour sa participation.

Giannis Antetokounmpo n’a plus disputé de rencontre depuis le 15 mars et sa nouvelle franchise ne souhaite prendre aucun risque avec lui après cette longue période sans compétition. Miami redoute notamment qu’un retour directement dans le contexte de matchs internationaux puisse augmenter les risques de blessure.

Pas de Giannis, ni de Kostas Sloukas

C’est évidemment un coup dur pour Vassilis Spanoulis, d’autant que Giannis Antetokounmpo avait été l’un des grands artisans de la médaille de bronze décrochée par la Grèce à l’EuroBasket 2025, et qu’il espérait toujours retrouver la sélection.

Et le sélectionneur devra composer avec une autre absence de poids : celle de Kostas Sloukas. Le capitaine du Panathinaïkos revient pour sa part d’une blessure et d’une opération qui lui avaient notamment fait manquer plusieurs rencontres des finales du championnat grec.

Il souhaite donc reprendre progressivement et ne participera pas non plus à cette fenêtre internationale.

En ballottage défavorable

En revanche, la Grèce va enregistrer un retour important avec Nick Calathes. Le meneur n’a plus porté le maillot de la sélection depuis les Jeux olympiques de Paris 2024 et va donc retrouver l’équipe nationale plus de deux ans après sa dernière apparition. Tyler Dorsey sera lui aussi présent, après avoir participé à l’EuroBasket 2025.

Des renforts importants pour une équipe grecque qui n’a plus beaucoup de marge de manoeuvre dans ces qualifications. La première phase a en effet été compliquée pour les hommes de Vassilis Spanoulis.

Après notamment deux lourdes défaites en juillet contre la Roumanie et la Pologne, la Grèce a terminé cette première partie des qualifications avec un bilan de trois victoires et trois défaites. Elle aborde ainsi la deuxième phase à la cinquième place du groupe I.

Espagne : 5 victoires – 1 défaite Ukraine : 4-2 Monténégro : 4-2 Portugal : 3-3 Grèce : 3-3 Géorgie : 3-3

Les résultats de la première phase étant conservés, chaque rencontre va désormais peser lourd dans la course à la Coupe du monde 2027 au Qatar. Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce débutera cette deuxième phase face à l’Ukraine, le 28 août à Riga, sur terrain neutre. Trois jours plus tard, elle accueillera l’Espagne au Telekom Center Athens, pour un premier rendez-vous particulièrement important devant son public.

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