Avec son attaque de feu, la Croatie affole les compteurs

La Croatie continue d’affoler les compteurs. Déjà bien partie pour rejoindre la Coupe du monde 2027, elle s’est encore imposée au terme d’un festival offensif aux Pays-Bas (101-99), avec un Dario Saric décisif dans les dernières secondes.

Le capitaine croate a d’abord inscrit un panier à 3-points crucial avant de convertir les lancers-francs qui ont définitivement placé son équipe devant. Il a terminé la rencontre avec 24 points et 6 passes décisives.

Surtout, ce nouveau carton permet à la Croatie d’établir un record. Elle était déjà devenue la première équipe de l’histoire des qualifications européennes à inscrire au moins 100 points lors de trois rencontres consécutives. Elle vient désormais d’étendre cette série à quatre matchs, une première toutes zones géographiques confondues.

Avec sept victoires en huit rencontres dans le groupe K, les Croates affichent désormais une moyenne impressionnante de 101,1 points par match.

Hezonja, Zubac, Saric : le « Big Three » croate

Cette réussite offensive repose en grande partie sur le talent de ses trois cadres. De retour en NBA dans quelques semaines, Mario Hezonja réalise ainsi des qualifications remarquables. L’ailier des Cavaliers a déjà signé quatre rencontres à plus de 20 points et s’est offert le premier triple-double de l’histoire des qualifications européennes pour la Coupe du monde.

À ses côtés, Ivica Zubac impose sa puissance dans la raquette. Recrue des Pacers en février dernier, l’ancien pivot des Clippers a déjà compilé trois double-doubles en seulement quatre apparitions.

Et lorsque la rencontre se resserre, Dario Saric est capable de prendre le relais. Face aux Pays-Bas, le capitaine a une nouvelle fois assumé les responsabilités dans le « money time » pour offrir une septième victoire à son équipe.

Derrière ce trio, Luka Bozic apporte également une régularité précieuse. Plus discret médiatiquement, il a inscrit au moins 10 points à six reprises durant ces qualifications, dont 18 en seulement 19 minutes face aux Pays-Bas.

Avec autant d’armes et une attaque qui tourne à plus de 100 points de moyenne, la Croatie est en train de transformer cette campagne de qualifications en véritable démonstration offensive.