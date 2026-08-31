L’Australie veut tester le dunk qui vaut 3 points !

Depuis l’explosion du tir à 3-points, les dirigeants du basket cherchent régulièrement le moyen de rééquilibrer le jeu. En Australie, la NBL envisage une solution pour le moins radicale : donner davantage de valeur aux actions les plus spectaculaires.

D’après le Herald Sun, la ligue professionnelle australienne a demandé l’autorisation de tester une série de nouvelles règles. La plus étonnante consisterait à accorder trois points pour un dunk, contre deux actuellement.

Autre proposition : instaurer un tir à 4 points pour les paniers réussis depuis le milieu du terrain, ces fameux « tirs du logo » devenus beaucoup plus fréquents ces dernières années. Le panier à 4 points existe déjà aux Philippines.

Récompenser le dunk pour contrer l’explosion du tir à 3-points ?

La NBL voulait initialement expérimenter ces règles lors du « NBL Blitz », son tournoi de présaison organisé cette semaine à Bendigo. Mais le délai était trop court pour obtenir les autorisations nécessaires. L’idée n’est cependant pas abandonnée et la ligue australienne souhaite toujours organiser ce test à l’avenir.

Derrière son côté spectaculaire, la proposition pose une vraie question sur l’évolution du basket moderne. Les dunks ne représentent que 6% des tirs en NBA, tandis que les tirs à 3-points constituent désormais près de 40% des tentatives en NBA, contre moins de 10% au début des années 1990.

Une évolution qui avait déjà poussé Adam Silver à s’interroger publiquement sur l’équilibre du jeu. Le patron de la NBA avait notamment écarté l’idée selon laquelle il suffirait de reculer la ligne à 3-points.

« Pour être honnête, j’aimerais que ce soit aussi simple que de reculer la ligne à 3-points, parce que dans ce cas, nous le ferions », avait-il expliqué. « Une partie de l’inquiétude des spécialistes du basket est que si vous reculez la ligne, vous risquez simplement de congestionner la zone sous le panier. Et ce ne serait pas non plus un basket très séduisant. »

Avec son dunk à 3 points, la NBL envisage donc une autre manière de modifier la valeur des tirs, en récompensant cette fois le jeu près du cercle. Une telle règle pourrait évidemment bouleverser les stratégies.

Une idée qui fait déjà débat

Comme les dunks sont particulièrement fréquents en contre-attaque, leur accorder trois points pourrait par exemple pousser les défenses à prendre davantage de risques pour provoquer des pertes de balle. À l’inverse, les attaques pourraient devenir plus prudentes afin d’éviter d’offrir des paniers à trois points faciles à leurs adversaires.

La règle favoriserait également les joueurs capables d’attaquer le cercle avec puissance, et notamment les intérieurs de grande taille, déjà avantagés physiquement près du panier.

Sans surprise, la proposition a déjà provoqué de nombreuses réactions en Australie. Romie Chaudhari, propriétaire des South East Melbourne Phoenix, fait notamment partie de ceux qui ont vivement critiqué le projet.

À l’inverse, Mark Arena, propriétaire des Perth Wildcats, apprécie la volonté de la NBL de se servir de la présaison comme d’un laboratoire.

« Je pense que le Blitz est l’endroit parfait pour essayer de nouvelles choses », explique-t-il. « Certaines fonctionneront et d’autres échoueront, mais on ne peut pas améliorer les choses sans prendre quelques risques. Personnellement, je suis favorable à l’idée de tester un tir à 4 points depuis très loin. »