Nneka Ogwumike aux bons souvenirs du Seattle Storm

Nneka Ogwumike s’était déjà illustrée par un gros match lors de son premier retour à Seattle début juin, et elle a remis le couvert dimanche en aidant à nouveau les Sparks à prendre le meilleur sur le Storm (90-74). Avec ses 23 points et 12 rebonds, elle a été le fer de lance d’un collectif californien particulièrement bien huilé, avec également 22 points pour une Rae Burrell agressive et cinq joueuses à 6 points ou plus.

Le Storm a couru après le score durant tout le match et n’a jamais réussi à inquiéter suffisamment son adversaire, malgré les efforts de Zia Cooke (14 points), Flau’jae Johnson (19 points) et Dominique Malonga (17 points, 15 rebonds), qui va enfin être autorisée à traverser l’Atlantique pour rejoindre la France dans sa préparation à la Coupe du monde.

Les Sparks ont donné le ton d’entrée en attaquant le match par un 13-0 ! Comme le veut la tradition, le public de Seattle a ainsi dû attendre près de cinq minutes pour pouvoir s’asseoir, lorsque Dominique Malonga a inscrit le premier panier du match pour les protégées de Sonia Raman.

Seattle revient, sans réussir à renverser le match

Ex-mentor de la Française lors de sa saison rookie l’an dernier, Nneka Ogwumike a remis la pression en inscrivant 9 points de suite, avant de laisser le soin à Monique Akoa-Makani de s’illustrer à son tour, avec un contre sur Katie Lou Samuelson puis un panier à 3-points (11-25).

Seattle n’était pas au bout de ses peines, encaissant un premier panier à 3-points de Chance Gray, puis un deuxième pour lancer un 11-0 alimenté par le quatuor Atkins-Hamby-Ogwumike-Brink (20-39). L’écart a atteint 22 points peu avant la pause, à la suite d’un passage remarqué de Rae Burrell (30-52). Autant dire que la suite s’annonçait compliquée pour le Storm, qui n’a pas lâché pour autant.

Erica Wheeler, Nneka Ogwumike, Rae Burrell et Monique Akoa-Makani, avec un nouveau panier à 3-points, ont d’abord réussi à maintenir Seattle à distance, jusqu’à ce qu’un 11-0 soit lancé par Ezi Magbegor et conclu par le feu follet Flau’jae Johnson (58-70). Cette dernière a ajouté 5 points de plus pour ramener l’écart à dix longueurs (63-73), et permettre au Storm d’y croire encore.

Seattle a toutefois craqué au pire moment en concédant deux rebonds offensifs arrachés par Cameron Brink et Nneka Ogwumike. Résultat : un panier sous le cercle de Brink puis un 3-points d’Erica Wheeler pour redonner de l’air aux Sparks (63-78). Les paniers à 3-points de Cameron Brink et Nneka Ogwumike ont ensuite définitivement tué le suspense et assuré la victoire des Californiennes (90-74).

Pour son dernier match avant son départ pour l’Allemagne, Dominique Malonga n’a pas vraiment été ménagée, avec 34 minutes sur le parquet, soit son deuxième plus gros temps de jeu de la saison, alors qu’Awa Fam était déjà en route pour rejoindre la sélection espagnole.