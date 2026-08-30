Jalen Suggs déjà à fond derrière Sean Sweeney

Joueur charismatique du Magic depuis cinq saisons déjà, Jalen Suggs est rapidement devenu un relais privilégié de Sean Sweeney depuis la nomination de ce dernier sur le banc de la franchise floridienne. Arrivé dès la fin du mois de mai, l’ancien assistant des Spurs a ainsi eu tout l’été pour commencer à poser les bases de son projet, après trois saisons consécutives conclues par une élimination au premier tour des playoffs.

Sean Sweeney en a notamment profité pour s’entretenir régulièrement avec Jalen Suggs, également natif de Saint Paul, dans le Minnesota. Les deux hommes ont échangé à plusieurs reprises et organisé des séances vidéo afin d’aborder aussi bien le projet collectif du Magic que le rôle que le nouveau coach souhaite confier à son arrière.

« Il m’a vraiment fait part de la vision qu’il a de notre façon de jouer et du type de joueur qu’il souhaite que je devienne au sein de notre équipe, afin de tirer le meilleur parti de notre groupe dans son ensemble », a glissé Jalen Suggs. « Le fait que nous puissions tisser des liens et continuer à poursuivre un objectif commun, à savoir aller loin en playoffs et réaliser quelque chose que la ville n’a jamais accompli auparavant, c’est tout simplement une chance. C’est vraiment génial de voir comment il a assuré dans son rôle jusqu’à présent, ce qu’il met en œuvre pour changer l’environnement et la façon dont on fonctionne à Orlando ».

Jalen Suggs passe de l’autre côté

En attendant le début du camp d’entraînement, Jalen Suggs a justement pu expérimenter à son tour le rôle de coach cette semaine. L’arrière du Magic participait au camp « Next Up » organisé par Basketball Without Borders à Istanbul, en Turquie, où il a partagé son expérience avec 80 des meilleurs jeunes prospects du monde entier.

Il était accompagné du coach des Cavaliers Kenny Atkinson, des anciens NBAers Vlade Divac et Danilo Gallinari, ou de deux joueurs encore en activité : Khris Middleton (Wizards) et Brook Lopez (Clippers).

Un exercice qui oblige Jalen Suggs à développer d’autres qualités, à commencer par la pédagogie et la patience.

« Ils m’apprennent la patience, c’est certain », a-t-il confié. « C’est vraiment génial pour moi de prendre un peu de recul et de regarder le jeu sous un angle différent. Maintenant, j’essaie d’enseigner à des jeunes de 16-17 ans qui viennent des quatre coins du monde et qui sont confrontés à des barrières linguistiques. J’essaie donc de puiser dans ma mémoire et de réfléchir à tout ce que j’ai appris au cours de ma carrière et qui m’a aidé, puis de le transmettre à ces jeunes d’une manière qu’ils puissent comprendre. Je puise dans tout ce que m’ont transmis tous les entraîneurs que j’ai eus, partout où je suis passé, dans les stages auxquels j’ai participé… Tout ce que ces personnes m’ont apporté, je le transmets à mon tour ».

Une façon, finalement, de se retrouver de l’autre côté du miroir au moment même où Sean Sweeney tente de lui transmettre sa propre vision du jeu à Orlando.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27:14 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23:31 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27:00 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28:38 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 57 27:37 43.5 33.9 85.5 0.6 3.2 3.9 5.5 2.5 1.8 2.7 0.7 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.