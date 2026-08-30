Han Xu libère le Liberty face au Sky

Le Liberty a trouvé le moyen de finir sur une bonne note avant la trêve et d’effacer la large défaite face aux Valkyries. La réception du Sky a notamment permis à Han Xu de confirmer sa montée en puissance avec un record en carrière à 19 points, à 6/8 au tir, en seulement 17 minutes.

Le banc new-yorkais a également fait la différence avec 40 points au total, dont 11 pour Rebekah Gardner, tandis que Marine Johannès a été limitée à quatre minutes (0 point) et Marine Fauthoux à 4 points en cinq minutes.

En face, Chicago a très vite lâché prise malgré la bonne volonté de Natasha Cloud, ancienne joueuse du Liberty, en début de match. New York a ainsi terminé le premier acte par un 9-0, conclu par deux lancers-francs d’Han Xu pour porter la marque à 21-11. Les 3-points de Jonquel Jones et Leonie Fiebich, accompagnés de deux paniers de Rebekah Gardner, ont ensuite alimenté un 10-2 pour creuser encore l’écart (31-16).

Natasha Cloud et Kamilla Cardoso ont tenté de limiter la casse face à la montée en puissance d’Han Xu avant la pause (42-28). Ce fut ensuite au tour de Sydney Taylor d’essayer d’entretenir les espoirs de Chicago au retour des vestiaires.

Mais deux paniers de Breanna Stewart puis un 2+1 d’Han Xu ont alimenté un nouveau 9-0 du Liberty, qui a cette fois définitivement tué le suspense (60-40).

New York a ensuite parfaitement géré son avance jusqu’au bout, à l’image des deux passes décisives de Pauline Astier pour les 3-points de Rebecca Allen, puis des tirs extérieurs signés Han Xu et Marine Fauthoux pour conclure ce succès de 19 points (85-66).

Seul bémol de la soirée : le 0/10 au tir de Sabrina Ionescu, limitée à 2 points, mais également les quatre petites minutes de Marine Johannès. La Française n’est pas entrée en jeu en deuxième mi-temps et a été aperçue sur le banc avec une poche au niveau du genou gauche, sans que la nature d’un éventuel problème physique soit connue.