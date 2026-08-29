Coup d’arrêt pour les Mystics à Los Angeles

Pour rester dans la course à la quatrième place, les Mystics devaient venir à bout des Sparks qui ne jouent plus rien en cette fin de saison. Los Angeles ouvre le score et profite de l’activité de Rae Burrell pour engranger des points. Si les Mystics mettent plus de temps à se lancer, elles ne laissent pas les Sparks s’envoler. Les deux formations finissent par s’échanger les coups tout au long de ce premier quart-temps et ni les Sparks ni les Mystics n’ont réussi à faire la différence après dix minutes de jeu (23-23).

Les deux équipes sont à la peine dans la période suivante. Les points sont peu nombreux, mais Washington arrive à prendre les commandes grâce à Shakira Austin et à un tir primé de Kiki Iriafen (32-25). Los Angeles retrouve de la réussite et Nneka Ogwumike enchaîne cinq points, mais Washington réplique. Georgia Amoore sanctionne à 3-points et sert Kiki Iriafen à l’intérieur. Sonia Citron profite de l’attraction générée par Lauren Betts pour se retrouver seule derrière l’arc. Son intérieure arrive à la trouver et la meneuse artille (49-32).

Monique Akoa-Makani et Nneka Ogwumike sonnent la révolte

Los Angeles corrige le tir avant de rejoindre les vestiaires. Monique Akoa-Makani (10 points, 4 passes) joue un «pick-and-pop» avec Nneka Ogwumike et permet à la future retraitée de planter à 3-points. La Française profite ensuite d’un écran de son intérieure pour être ouverte à 3-points et elle sanctionne. Enfin, le duo ajoute un dernier panier à la dernière seconde (51-40).

Nneka Ogwumike ne lève pas le pied après la pause. Elle réussit deux tirs à mi-distance, dont un en déséquilibre pour ramener son équipe à deux possessions (55-49). La réponse de Shakira Austin ne freine pas la dynamique californienne. Monique Akoa-Makani est servie par Dearica Hamby dans la raquette. Lors de la possession suivante, l’ancienne joueuse du Mercury se joue de Cotie McMahon avec un «in and out» et finit au cercle. La joueuse des Mystics essaie de revenir, mais elle est trop en retard et elle commet une faute (57-56).

Cameron Brink se joint à la fête avec un panier primé et Tonie Morgan redonne l’avantage à Los Angeles (61-60). Maladroites depuis la sortie des vestiaires, les Mystics retrouvent de la réussite grâce à deux tirs à 3-points de Georgia Amoore et mènent au moment d’entrer dans le dernier acte (68-65).

Rae Burrell prend feu pour refroidir les Mystics

Washington mène encore pendant quelques minutes, mais tombe sur un os dans le «money-time» puisque Rae Burrell prend feu. Discrète depuis ses premiers points en début de rencontre, l’ailière inscrit dix de ses 15 points dans les cinq dernières minutes. Les Mystics tentent de suivre le rythme, sans succès. Shakira Austin se casse les dents sur Cameron Brink tandis que Sonia Citron et Georgia Amoore manquent de réussite à 3-points. Los Angeles finit par s’imposer 88-82.

Cette défaite met un coup d’arrêt à la bonne dynamique des Mystics qui restaient sur trois succès de rang. Les joueuses de Sydney Johnson n’auront pas droit à l’erreur lors de la reprise de la saison régulière si elles veulent espérer avoir l’avantage du terrain en playoffs.