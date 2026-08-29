Carla Leite fait des misères au Dream avant de partir à la Coupe du monde

Avant de rentrer en France pour préparer la Coupe du monde, Carla Leite avait un dernier match à jouer avec le Fire puisque Portland défiait le Dream. Si ce duel semblait déséquilibré avec une équipe d’Atlanta déjà qualifiée pour les playoffs, les joueuses d’Alex Sarama vont réussir à créer la surprise.

Atlanta ouvre le score avec un panier primé d’Allisha Gray, mais Portland répond immédiatement avec un 13-0 porté par le duo Carla Leite (26 points, 6 passes) – Emily Engstler. La Française sert sa coéquipière à 3-points avant d’inscrire ses premiers points avec une flèche à longue distance. Un «run» qui s’explique par la défense agressive du Fire qui force Atlanta à perdre cinq ballons en seulement cinq minutes.

Le Dream finit par revenir à un point grâce à un 2+1 de Jordin Canada, mais les visiteuses accélèrent de nouveau et bouclent ce premier acte avec un 10-1 (28-18). Angel Reese tente de sonner la révolte, sans succès. Atlanta n’arrive pas à arrêter le Fire, adroit derrière l’arc. Carla Leite sanctionne à deux reprises à 3-points et Emily Engstler ajoute un nouveau panier primé (43-26).

La réussite du Fire ne faiblit pas puisque Megan DiLeo réussit un tir derrière l’arc qui roule sous le cercle avant de rentrer. Rhyne Howard essaie de relancer son équipe juste avant la mi-temps avec un panier à 3-points, mais Atlanta accuse toujours un lourd retard (52-38).

Le festival de Carla Leite se poursuit en deuxième mi-temps

À la sortie des vestiaires, les Géorgiennes reviennent à cinq longueurs, mais le Fire crée un nouvel écart. Holly Winterburn s’offre deux tirs à 3-points et Carla Leite réussit un panier avec la faute (71-58). La Française s’illustre ensuite à la distribution. Elle sert d’abord Emily Engstler derrière l’arc et trouve ensuite Megan DiLeo à l’intérieur. Dans le dernier acte, Atlanta revient à dix points, mais Carla Leite répond. Elle efface Jordin Canada sur un «stepback» et sanctionne à 3-points.

Le Dream a un dernier espoir lorsqu’il recolle à six points à cinq minutes du terme, mais les joueuses de Karl Smesko n’arrivent toujours pas à contenir l’attaque du Fire. Holly Winterburn et Amy Okonkwo ajoutent deux paniers à 3-points et si la tentative de Megan DiLeo ne rentre pas, l’intérieure arrive à capter son propre rebond pour finir au cercle.

Le Fire s’impose largement 101-83. Cette victoire ne change rien au destin de Portland, déjà éliminée de la course aux playoffs. Cependant, avec cette défaite, le Dream laisse le Fever, victorieux du Sun dans le même temps, lui reprendre la quatrième place.