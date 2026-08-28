Jonas Valanciunas parti, Denver économise près de 9 millions de dollars

Jonas Valanciunas est retourné en Europe, mais son contrat est toujours présent dans les comptes de Denver. Coupé par les Nuggets le mois dernier avant de rejoindre le Zalgiris Kaunas, le pivot lituanien disposait encore de deux millions de dollars garantis sur les 10 millions de sa dernière année de contrat.

Plutôt que d’absorber l’intégralité de cette somme cette saison, les Nuggets ont décidé d’utiliser la « stretch provision », rapporte HoopsHype.

Le mécanisme permet à Denver d’étaler ces deux millions de dollars sur trois saisons, soit environ 667 000 dollars par an jusqu’en 2028/29. Pour l’exercice 2026/27, l’économie immédiate sur la masse salariale taxable atteint donc environ 1.33 million de dollars.

Une facture qui passe de 84 à 75 millions de dollars

Une somme relativement modeste à l’échelle des finances d’une franchise NBA, mais qui prend une tout autre dimension une fois la « luxury tax » prise en compte.

Denver est en effet « repeat taxpayer » et se trouve dans la quatrième tranche de taxation. À ce niveau, chaque dollar retiré de la masse salariale taxable permet aux Nuggets d’éviter 6.75 dollars supplémentaires de pénalité.

En étalant le salaire garanti de Jonas Valanciunas, la franchise devrait ainsi faire passer sa facture prévisionnelle de « luxury tax » d’environ 84.3 à 75.3 millions de dollars. Soit une économie proche de neuf millions de dollars pour seulement 1.33 million retiré de la masse salariale cette saison.

Une belle optimisation comptable, donc, même si elle ne règle pas le principal problème financier de Denver. Après l’opération, les Nuggets restent encore plus de trois millions de dollars au-dessus du « second apron », avec toutes les restrictions que ce seuil impose notamment en matière de transferts et de recrutement.

LEXIQUE

Stretch provision : mécanisme qui permet à une franchise de couper un joueur et d’étaler le salaire garanti qu’il lui reste à verser sur plusieurs saisons, afin d’en réduire l’impact immédiat sur sa masse salariale.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.