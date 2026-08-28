Georgia Amoore prend feu et éteint le Mercury

C’est sans Kelsey Plum, laissée au repos en raison de sa blessure au mollet, que le Mercury recevait les Mystics, deux jours après avoir été battu par l’équipe de la capitale. Comme lors de la dernière rencontre, c’est Phoenix qui porte les premiers coups. Kahleah Copper (35 points) débute la rencontre avec dix points consécutifs pendant que Washington n’arrive pas à ouvrir son compteur. Shakira Austin inscrit les premiers points des Mystics sur lancers francs, mais Kahleah Copper répond immédiatement avec deux nouveaux points et Sami Whitcomb sanctionne derrière l’arc (15-2).

Si le Mercury a parfaitement réussi son début de rencontre, les joueuses de Nate Tibbetts ne poursuivent pas sur cette lancée. Elles passent quasiment quatre minutes sans marquer et Washington en profite pour combler son retard. Georgia Amoore plante deux paniers à 3-points, avant que Sonia Citron ne l’imite. Des paniers de Kiki Iriafen et Betnijah Laney-Hamilton remettent ensuite les deux formations à égalité. Les Mystics finissent par prendre l’avantage à coups de lancers francs et mènent après dix minutes (20-18).

Kahleah Copper tente de remettre Phoenix devant, mais le Mercury n’arrive pas à contenir les intérieures de Washington. Shakira Austin convertit un 2+1 tandis que Kiki Iriafen enchaîne six points (36-27). En fin de première mi-temps, Noémie Brochant (4 points) inscrit ses premiers points et Natasha Mack est servie par Lexi Held, mais Phoenix reste derrière à la pause (40-37).

17 points pour Georgia Amoore dans le quatrième quart-temps

À la reprise, le Mercury reste au contact des Mystics et voit ses efforts récompensés lorsque Lexi Held s’élève à 3-points en transition. Alicia Flórez tente de la contrer, mais elle est trop en retard et commet une faute pendant que la tentative de l’arrière tape la planche avant de rentrer. Sur la ligne, Lexi Held complète ce 3+1 (54-51).

Toujours devant au moment d’entrer dans le dernier acte, Washington creuse l’écart grâce à Shay Ciezki, qui sanctionne à 3-points puis finit au cercle (62-53). Mais Phoenix revient et remet totalement la pression sur les Mystics.

C’est alors que Georgia Amoore prend le contrôle. L’Australienne réussit un panier avec la faute et lance un 8-0 pour son équipe. Alyssa Thomas tente de mettre fin à l’incendie, sans succès. Les Mystics égalisent puis reprennent l’avantage, portées par une Georgia Amoore déchaînée dans ce dernier quart-temps.

Alors que Phoenix revient à un point à deux minutes du terme, la meneuse de Washington se charge de plier la rencontre. Elle plante d’abord à 3-points face à Lexi Held, puis profite d’une mauvaise rotation défensive du Mercury pour se retrouver totalement seule et inscrire un long tir à 2-points. Deux paniers qui ont raison de Phoenix.

Avec 25 points, dont 17 dans le dernier acte, Georgia Amoore signe son record personnel en WNBA et permet aux Mystics de s’imposer 80-73. Washington enchaîne ainsi une troisième victoire consécutive et confirme son excellente dynamique. Au classement, les Mystics (24-15) occupent la sixième place et continuent de mettre la pression sur le Dream (25-13), quatrième.

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