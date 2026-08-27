Aleksej Pokusevski n’a pas totalement fait une croix sur la NBA

Quatre saisons et 168 matchs au début de la décennie, principalement à Oklahoma City et un peu à Charlotte, n’auront pas suffi pour Aleksej Pokusevski. Le Serbe n’a jamais réussi à faire sa place en NBA et, en 2024, a donc décidé de revenir en Europe. Après deux ans au Partizan Belgrade, l’intérieur a rejoint le Lokomotiv Kuban cet été.

Néanmoins, comme il n’a que 24 ans, un nouveau passage par les États-Unis n’est pas à exclure…

« Je suis allé en NBA très tôt et j’ai beaucoup joué. J’ai été bon et mauvais. Il y avait un peu de tout. Je suis allé en Euroleague, au Partizan, mais je n’étais pas vraiment satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées et dont ça s’est terminé. J’envisage sérieusement de revenir en NBA », annonce-t-il.

Les retours récents de Guerschon Yabusele et Mario Hezonja peuvent inspirer le Serbe, même si quitter la Grande Ligue et y revenir quelques années après n’est jamais facile.

« Je n’aime pas penser à des choses irréalistes, mais c’est possible, surtout vu mon âge », assure l’ex du Thunder. « Il y a le temps pour que j’atteigne ce niveau. Je ne pense pas à la NBA tous les jours mais c’est dans mon esprit. J’ai besoin de franchir des caps tous les jours, pas seulement pour retourner en NBA mais pour évoluer à un niveau où je peux jouer un bon basket, avec le bon statut, ici au Lokomotiv ou dans une équipe d’Euroleague. Bien sûr que je veux être en NBA, mais ça ne peut se faire que naturellement et en prenant les bonnes décisions. »