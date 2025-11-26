Aleksej Pokusevski relativise son échec en NBA

Avant que le Thunder ne devienne une formidable machine à gagner, Aleksej Pokusevski faisait partie de ce groupe de jeunes censés faire décoller la franchise, au côté de Shai Gilgeous-Alexander. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu pour lui.

Drafté en 17e choix en 2020, à seulement 18 ans, le Serbe n’est pas parvenu à s’imposer dans l’Oklahoma (7.5 points, 4.7 rebonds et 2 passes de moyenne, sur un peu plus de trois ans) et il a fini par être libéré puis récupéré par les Hornets en 2024. Sans pour autant y briller davantage (7.4 points, 4.4 rebonds et 1.7 passe de moyenne sur une vingtaine de matchs).

Dans une impasse aux États-Unis, malgré quelques belles séquences, Aleksej Pokusevski a donc fini par rentrer en Europe. Natif de Belgrade, il a ainsi rejoint le Partizan et, un an et demi plus tard, il tire un bilan positif de son aventure outre-Atlantique.

« Il y a de la pression, c’est sûr, surtout de ma part par rapport à ce que je veux faire et ce que j’ai fait, mais je suis très satisfait de mon passage là-bas. Certaines choses se sont passées, des blessures et d’autres trucs n’ont pas aidé non plus, mais je suis très reconnaissant de cette époque » se remémore-t-il, chez EuroHoops.

Le timing prédomine sur tout le reste

Après son arrivée en Serbie, Aleksej Pokusevski disait garder la NBA dans un coin de sa tête, tandis que sa première expérience mitigée pourrait notamment l’aider à mieux appréhender l’éventuelle deuxième.

« Aux États-Unis, tout est une question de timing » assure-t-il aujourd’hui. « Je crois que [Vasilije] Micic et [Sasha] Vezenkov l’ont eux aussi compris. Là-bas, peu importe qui tu es, je pense que l’équipe où tu te trouves et le timing sont les choses les plus importantes. Si tu te blesses ou que tu restes en bonne santé aussi, autant que les joueurs présents sur le terrain. »

Et Aleksej Pokusevski de citer en exemple les situations de Vasilije Micic et Sasha Vezenkov, en échec aux États-Unis après avoir pourtant été nommés MVP en Euroleague : « Micic a sa place en NBA, mais il était dans une équipe à OKC qui a remporté le titre l’année suivante, puis il s’est retrouvé à Charlotte où il y avait de jeunes joueurs qui avaient plus de temps de jeu et d’espace, donc il n’a pas pu y trouver sa place. D’un autre côté, je me souviens que Vezenkov était vraiment bon quand il jouait, mais il n’a pas pu trouver sa place non plus. Néanmoins, je suis sûr qu’ils sont tous les deux très heureux de leur passage là-bas. »

Bientôt âgé de 24 ans, Aleksej Pokusevski continue de ne pas fermer à la porte à un retour en NBA, même s’il considère également avoir fait le bon choix en s’engageant avec le Partizan Belgrade de Zeljko Obradovic, où il dispose d’un vrai rôle dans la rotation.

« J’aurais pu gérer certaines choses différemment là-bas, c’est évident, mais ça fait aussi partie de mon expérience » relativise-t-il. « Comme je l’ai dit, certaines choses se sont passées et ont compliqué mon aventure en NBA, me menant ensuite ailleurs, et quand j’étais sur le point de quitter les États-Unis, je me suis dit que c’était pour jouer au basket et continuer à apprendre. C’est ce que je fais avec Coach Zeljko et je suis très satisfait d’être revenu, de progresser, de travailler très dur. On verra maintenant comment évolueront les choses, que je retourne un jour aux États-Unis ou que je reste en Europe. »

Aleksej Pokusevski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 OKC 45 24 34.1 28.0 73.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.3 0.4 2.2 0.9 8.2 2021-22 OKC 61 20 40.8 28.9 70.0 1.2 4.0 5.2 2.2 1.4 0.6 1.5 0.6 7.6 2022-23 OKC 34 21 43.4 36.5 62.9 1.3 3.4 4.7 1.9 1.7 0.6 1.3 1.3 8.1 2023-24 * All Teams 28 15 40.5 32.7 73.2 0.6 2.6 3.2 1.3 0.8 0.5 0.7 0.5 5.2 2023-24 * CHA 18 19 42.9 36.4 75.7 0.8 3.6 4.4 1.7 0.9 0.8 0.9 0.7 7.4 2023-24 * OKC 10 6 25.0 18.2 50.0 0.2 0.8 1.0 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1 1.2 Total 168 20 39.1 30.4 70.2 1.0 3.7 4.6 2.0 1.4 0.6 1.5 0.8 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.