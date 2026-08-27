Télévision : Blake Griffin à la tête de son propre show sportif

Retraité depuis 2024, Blake Griffin poursuit sa reconversion loin des parquets. Après être devenu consultant pour Prime Video, l’ancien All-Star des Clippers et des Pistons va désormais être à la tête de son propre « late-night show » consacré au sport.

Baptisée The Stepback with Blake Griffin, l’émission sera diffusée chaque semaine sur Prime Video et YouTube, et produite avec Wondery, une filiale d’Amazon. Installé derrière un bureau face à un public, Blake Griffin reviendra sur les principaux sujets qui agitent le monde du sport, en mêlant humour, analyse et commentaires personnels.

Un format directement inspiré de deux références américaines.

« J’ai regardé et idolâtré des émissions comme The Daily Show et Last Week Tonight. Pouvoir suivre leurs traces tout en apportant ma propre touche à ce genre est une opportunité incroyable », explique Blake Griffin.

Des épisodes déjà dans la boîte

Contrairement à beaucoup de programmes sportifs, The Stepback ne devrait généralement pas accueillir d’invités. Le concept reposera donc principalement sur la personnalité de Blake Griffin, son regard sur l’actualité et son sens de l’humour, déjà largement exploité au cours de sa carrière dans différentes apparitions télévisées.

La particularité du programme est surtout ailleurs : tous les épisodes ont déjà été enregistrés et sont actuellement en postproduction. Un choix inhabituel pour une émission censée commenter l’actualité sportive, qui obligera forcément la production à privilégier des thèmes capables de rester pertinents plusieurs semaines après le tournage.

Le premier épisode sera diffusé le 20 octobre, pour coïncider avec le début de la saison NBA, avant un nouveau numéro chaque mardi.