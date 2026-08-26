Le Sun n’a pas sombré face au Sky

Toutes les petites victoires sont bonnes à prendre au cours d’une nouvelle saison éreintante du côté du Connecticut Sun. Même si les dernières minutes ont encore été difficiles, la formation de Rachid Méziane ne va donc pas bouder son plaisir d’avoir battu une formation du Sky qui aura énormément souffert en début de match, notamment après avoir perdu DiJonai Carrington (pied) et Natasha Cloud (genou) en première mi-temps.

Leïla Lacan partie rejoindre la prépa’ de l’Équipe de France en vue de la Coupe du Monde, et après une cérémonie hommage à la légende Tina Charles, le Sun a pu compter sur un trio Burke-Miller-Edwards impérial (19, 21 et 26 points) pour distancer progressivement Chicago durant trois quarts-temps, et finalement arriver à +20 en début de quatrième quart-temps sur un panier en transition de Saniya Rivers (78-58).

Mais il était écrit que rien ne serait facile pour cette dernière saison du Sun dans le Connecticut. Sans qu’on puisse l’expliquer, les joueuses de Meziane ont soudainement perdu pied en laissant revenir Chicago jusqu’à une possession d’écart. Kamilla Cardoso et Azura Stevens ont enchaîné les paniers jusqu’aux deux tirs à 3-points de cette dernière, qui ont donné un peu plus de poids à la menace (82-74). Le Sky a maintenu la pression, finissant par passer un 17-2 conclu par la 3 000e passe décisive en carrière de Courtney Vandersloot pour sa rookie Gabriela Jaquez, puis un 3-points en contre-attaque, encore signé Courtney Vandersloot (82-79).

Sous grosse pression, le Sun a fini par s’en tirer grâce à deux lancers de Diamond Miller, puis un lay-up en transition d’Aaliyah Edwards (86-79). Plus de peur que de mal, donc, pour Connecticut, vainqueur 87-81. Il restera encore trois matchs à jouer avant la trêve, et pas des moindres, avec la réception de Golden State ce soir, puis des déplacements à Indiana et Dallas pour finir la semaine. Chicago sera pour sa part attendu à New York samedi. À voir si DiJonai Carrington et l’ancienne joueuse du Liberty Natasha Cloud seront remises pour ce déplacement.