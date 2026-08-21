Angel Reese élimine les Sparks de la course aux playoffs

Le Dream poursuivait son «road trip» à l’Ouest avec un arrêt à Los Angeles pour défier les Sparks. Les Californiennes portent les premiers coups, mais Atlanta égalise immédiatement. Angel Reese (20 points, 10 rebonds, 9/9 au tir) réalise sa première interception et finit en contre-attaque. Jordin Canada artille ensuite à 3-points et le Dream prend les commandes (5-2).

Rapidement, l’écart se creuse. Les Sparks multiplient les pertes de balle et en comptent six après seulement cinq minutes de jeu. Le Dream profite de ces erreurs pour obtenir des paniers faciles. Los Angeles continue de perdre des ballons dans les minutes suivantes, Angel Reese signe une nouvelle interception et ajoute deux points en faveur du Dream. Pour boucler ce premier acte, elle trouve Rhyne Howard (26 points) derrière l’arc. L’arrière plante un deuxième tir à 3-points à la dernière seconde et Atlanta dispose d’une confortable avance (34-12).

Los Angeles tente de revenir avec un 6-0 pour démarrer la période suivante, mais Atlanta répond aussitôt. Cameron Brink laisse Angel Reese tirer à 3-points. L’intérieure sanctionne et, sur la possession suivante, Allisha Gray la sert dans la raquette (39-21). En défense, Naz Hillmon contre Cameron Brink puis Dearica Hamby. Le repli défensif des Sparks est trop lent, ce qui profite à Rhyne Howard qui dégaine à 3-points. Angel Reese l’imite et plante son second panier primé de la rencontre (47-21).

Atlanta s’amuse en deuxième mi-temps

Si Los Angeles repasse sous les 20 points au début de la deuxième mi-temps, c’est insuffisant pour inquiéter le Dream. Naz Hillmon décoche une nouvelle flèche à longue distance et s’offre un second contre sur Dearica Hamby. De son côté, Allisha Gray réussit deux «lay-ups» (71-45). Rhyne Howard profite d’une nouvelle perte de balle de Los Angeles pour donner 30 points d’avance au Dream.

La barre des 100 points est franchie dans les premières minutes du dernier acte grâce à Rhyne Howard. Sans surprise, les Sparks ne reviennent pas et s’inclinent 124-88. Cette défaite met fin aux derniers espoirs de playoffs de Los Angeles. Atlanta (23-13) réalise une excellente opération puisque le Fever (24-13) s’est incliné plus tôt dans la soirée face aux Wings. Ainsi, le Dream ne compte désormais plus qu’une victoire de moins d’Indiana qui occupe actuellement la quatrième place du classement.