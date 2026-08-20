Tyrese Maxey prévient : pas de place pour les ego aux Sixers !

Qui prendra le dernier tir à Philadelphie maintenant que LeBron James et Jaylen Brown sont arrivés aux Sixers ? Avec la quantité de talent désormais réunie par les Sixers, la question n’a rien d’évident. Et pour Tyrese Maxey, c’est justement une très bonne chose. Interrogé par HoopsHype à l’occasion d’un événement organisé par New Balance, où sa première chaussure signature, la Maxey v1, a été présentée avant sa sortie le 2 octobre, le meneur a insisté sur la nécessité de partager les responsabilités.

Même dans les dernières secondes d’un match serré. « Je pense que ça dépendra de la situation », explique-t-il lorsqu’on lui demande s’il existe déjà une hiérarchie pour le dernier tir. « Nous avons confiance en beaucoup de joueurs différents. »

Il cite notamment VJ Edgecombe, parfois présenté comme la cinquième option offensive des Sixers. « L’année dernière, il a pris beaucoup de tirs dans le «clutch» et il en a mis beaucoup. Il y a eu plusieurs fois où j’étais pris à deux, où Joel [Embiid] était pris à deux et où nous devions ressortir le ballon pour VJ. Et il devait mettre le tir. Ça pourra être différentes personnes. Nous allons voir comment ça se passe et comment les choses se mettent en place. »

« Personne dans cette équipe ne peut avoir d’ego »

L’essentiel se situe ailleurs pour Tyrese Maxey. Avec autant de stars réunies dans le même vestiaire, les Sixers devront impérativement éviter une bataille de statuts.

« Le plus important, c’est que personne dans cette équipe ne puisse avoir d’ego », prévient-il. « Nous avons deux joueurs qui ont été MVP de saison régulière, deux qui ont été MVP des Finals, plusieurs médaillés d’or, plusieurs joueurs qui ont tourné à plus de 25 points par match, des All-Stars, des All-NBA… Nous avons tous déjà accompli beaucoup de choses. Donc il faut laisser l’ego de côté et faire les choses collectivement. »

Un message qui résume l’un des principaux défis de Philadelphie. Sur le papier, le talent ne manque pas. Mais chacun devra accepter de toucher moins le ballon et, parfois, de regarder un coéquipier terminer les possessions. Tyrese Maxey sait qu’il sera lui-même concerné.

Encore progresser dans la création

Le meneur veut ainsi profiter de la présence de toutes ces menaces offensives pour développer encore davantage son jeu de création. « Le principal domaine dans lequel je veux progresser, c’est simplement de rester régulier, de rester dans le rythme du match. Et puis le «playmaking», créer pour les autres. J’ai essayé de le faire de plus en plus au fil des saisons, mais je pense que je peux maintenant atteindre un niveau encore supérieur. »

Son objectif sera notamment d’exploiter l’attention que les défenses lui accordent pour créer des décalages. « Je veux aller dans la raquette. Tous ces gars représentent une menace et attirent l’attention, exactement comme moi, donc ça devrait être très amusant. »

Tyrese Maxey considère d’ailleurs la création comme l’un des trois domaines dans lesquels il souhaite encore faire évoluer son image, avec le leadership et la défense.

« Je pense être un bon défenseur et pouvoir provoquer beaucoup de choses, perturber l’adversaire. Je peux contrer des tirs, intercepter des ballons et tenir en un-contre-un. »

Pas de pression supplémentaire

L’arrivée de nouvelles stars à Philadelphie et les immenses attentes qui accompagnent désormais les Sixers ne semblent pas non plus l’inquiéter. « Je travaille vraiment, vraiment, vraiment dur », répète-t-il. « Donc je ne ressens pas vraiment ce genre de pression. La pression que je ressens, c’est celle que je me mets moi-même parce que je travaille énormément et que j’essaie chaque jour de devenir meilleur. Le bruit extérieur ne me dérange pas vraiment. »

Les saisons précédentes lui ont également appris la patience, notamment lorsqu’une succession de petites blessures l’avait obligé à rester sur le côté. « C’était la première fois de ma vie que je perdais comme ça, avec des défaites qui s’enchaînaient encore et encore. Je me suis fait la promesse que ça ne m’arriverait plus. »