Pour Vincent Collet, Victor Wembanyama et Nikola Jokic sont les références mondiales

Ce jeudi soir, l’équipe de France affronte la Serbie. Sur le papier, c’est un choc puisque la France est vice-championne olympique en titre quand les Serbes sont juste derrière, avec leur médaille de bronze gagnée à Paris. C’est aussi un duel prestigieux entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama, respectivement deuxième et troisième des votes pour le MVP 2026, derrière Shai Gilgeous-Alexander.

Bref, c’est du lourd. Encore plus quand on écoute Vincent Collet. « Victor va devenir le meilleur joueur du monde », annonce son ancien sélectionneur avec les Bleus et coach avec le Metropolitans 92. « Sa taille, son envergue sont incroyables et il bouge comme un arrière. Il est rapide et intelligent. Voilà pourquoi il est déjà le meilleur défenseur du monde pour moi. »

Pour la France, Wemby « va devenir ce que Jokic est pour la Serbie »

Un constat confirmé par le trophée de défenseur de l’année remporté au printemps par le pivot des Spurs. En face, se dresse le triple MVP de la saison régulière, champion et MVP des Finals 2023 et le troisième homme de l’histoire de la NBA à tourner en triple-double sur une saison.

« De l’autre côté, je pense que Jokic est le meilleur joueur en attaque », ajoute Vincent Collet. « Sa façon de créer pour les autres, tout en marquant avec une efficacité remarquable, fait de lui une réelle menace pour n’importe quelle équipe. Quand on a Jokic, on a une bonne équipe, peu importe qui évolue avec lui. Quand il est avec la Serbie, il a tellement de bons joueurs autour de lui et, en plus, il rend ses coéquipiers meilleurs. Il a tellement de qualités, mais sa principale, c’est de rendre les autres plus forts. »

L’entraîneur double médaillé d’argent aux Jeux olympiques (2020, 2024) compare ainsi logiquement les deux stars. « Il veut progresser, devenir meilleur. Il était avec une équipe de rugby pour bosser sa dureté physique », souligne-t-il en parlant de la récente expérience de Wemby dans ce sport. « Tout ce qu’il peut faire pour progresser, il le fait. Il va continuer de s’améliorer. Pour notre équipe nationale, il va devenir ce que Jokic est pour la Serbie. »