Santi Aldama va zapper les matches avec l’Espagne

Désormais installé comme l’un des leaders de la sélection, Santi Aldama devait porter l’Espagne cet été, durant la fenêtre de qualification de la Coupe du monde 2027. Le 28 août, la Roja affrontera le Portugal, puis la Grèce le 31. Mais ce sera finalement sans l’intérieur de 25 ans.

La fédération espagnole a effectivement annoncé qu’il serait forfait. Opéré d’une arthroscopie du genou droit en mars dernier, Santi Aldama a fait les efforts pour tenir sa place avec l’Espagne, mais le staff médical estime qu’il est plus prudent de zapper ces deux matches. L’idée étant de ne pas compromettre sa reprise avec les Mavericks.

Transféré vers Dallas cet été, l’ancien de Memphis doit reprendre d’ici un mois avec sa nouvelle équipe puisque les Mavericks joueront en Chine, contre le Rockets, début octobre. Leur training camp commencera ainsi plus tôt, le 23 septembre, et d’après Marc Stein, malgré ce forfait, Santi Aldama devait être prêt physiquement pour cette date.

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11:15 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 21:51 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 26:31 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 65 25:32 48.3 36.8 69.1 1.4 5.0 6.4 2.9 1.2 0.8 1.1 0.4 12.5 2025-26 MEM 43 27:52 47.9 35.0 66.7 1.6 5.1 6.7 2.9 1.6 0.9 1.3 0.7 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.