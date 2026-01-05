Les Rockets feront leur grand retour en Chine dans quelques mois

Les « NBA China Games » 2026 sont officiellement programmés. La NBA annonce ainsi que les Mavericks et les Rockets disputeront bien deux matches de présaison à la Venetian Arena de Macao, les 9 et 11 octobre !

Après le retour de la ligue en 2025 avec un duel Suns – Nets dans la même salle, la NBA poursuit donc sa relance sur le marché chinois, en s’appuyant de nouveau sur son partenaire local, Sands China, la filiale de Las Vegas Sands, qui possède de nombreux casinos à Macao et Singapour… mais aussi les Mavericks.

Le choix des Rockets comme adversaire n’est pas anodin. La franchise texane reste l’une des plus populaires en Chine depuis l’ère Yao Ming, et avait été au cœur de la brouille de 2019. Côté Dallas, le propriétaire Patrick Dumont avait déjà laissé entendre à la presse chinoise qu’un duel Mavs – Rockets était dans les tuyaux : c’est officiel.

Un pas de plus dans le retour à la normale des relations entre la NBA et la Chine, même si l’on ne devrait pas voir de sitôt les Sixers de Daryl Morey dans l’Empire du Milieu…