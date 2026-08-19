Avec Leila Lacan à la baguette, le Connecticut Sun soigne ses adieux à Boston

Une dernière victoire à Boston avant de faire ses valises. Pour la troisième année consécutive, le Connecticut Sun avait délocalisé une rencontre au TD Garden, et les joueuses de Rachid Meziane ont profité de l’occasion pour battre les Sparks 85-77.

Un succès forcément particulier puisque la franchise quittera le Connecticut à l’issue de la saison pour s’installer à Houston. En attendant, le Sun (9-25) a signé l’une de ses prestations les plus abouties de ces dernières semaines, malgré les absences de Brittney Griner (genou gauche) et Aaliyah Edwards (cheville gauche).

C’est notamment Olivia Nelson-Ododa qui a profité de l’espace laissé dans la raquette pour compiler 18 points et 11 rebonds. Son deuxième « double-double » consécutif, le cinquième de sa saison.

Diamond Miller lance parfaitement le Sun

Connecticut a pris les commandes dès les premières minutes avec une attaque particulièrement efficace. Emmené par Olivia Nelson-Ododa et Diamond Miller, le Sun a ainsi shooté à 80% dans le premier quart-temps !

Diamond Miller a notamment donné le ton avec un tir à 3-points pour porter rapidement le score à 7-2. À la pause, l’ancienne numéro 2 de Draft affichait déjà 11 points, tandis qu’Olivia Nelson-Ododa dominait avec 13 points à 5/6 au tir et 6 rebonds.

Connecticut pouvait ainsi regagner les vestiaires avec six longueurs d’avance (46-40).

Et le Sun a encore accéléré au retour des vestiaires. Olivia Nelson-Ododa a lancé un 8-0 avec un panier plus la faute, avant de voir Kennedy Burke frapper de loin puis Diamond Miller conclure près du cercle (54-40). Los Angeles a tenté de réagir avec un 5-0 mais Kennedy Burke a alors pris les choses en main.

Muette en première période avec deux tirs manqués, l’ailière a inscrit 11 points lors des cinq premières minutes du troisième quart-temps ! Elle terminera finalement avec 17 points, dont un 3/4 derrière l’arc.

Record de la saison pour Leila Lacan

Rae Burrell (19 points), Nneka Ogwumike (18 points) et Dearica Hamby (15 points) ont bien tenté de maintenir les Sparks dans la rencontre, mais Connecticut a dominé dans quasiment tous les secteurs.

Le Sun a ainsi remporté la bataille des points en contre-attaque (23-9), du banc (23-8), des passes décisives (23-18) et des rebonds (33-29). Avec 51% de réussite au tir, son meilleur pourcentage depuis plus d’un mois, Connecticut a même compté jusqu’à 21 points d’avance.

Leila Lacan s’est particulièrement illustrée à la création. La Française a distribué 10 passes décisives, son record de la saison, tandis que Saniya Rivers a apporté 11 points, 4 rebonds, 4 interceptions et 3 passes en sortie de banc. Charlisse Leger-Walker a de son côté compilé 7 points, 8 rebonds et 6 passes.

Cette victoire permet au Sun de prendre l’avantage dans sa série de saison face aux Sparks, avant une dernière confrontation entre les deux équipes le 22 août en Californie.

Mais le résultat sportif passe forcément au second plan alors que les derniers jours du Connecticut Sun approchent.

Déjà éliminée de la course aux playoffs pour la deuxième saison consécutive, une première depuis 2016, la franchise n’a plus que quatre rencontres à disputer au Mohegan Sun Arena avant son déménagement à Houston.

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