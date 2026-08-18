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John Beilein, nouveau conseiller de Sean Sweeney à Orlando

Publié le 18/08/2026 à 13:46 Twitter Facebook

NBA – L’ancien coach de Michigan (73 ans), à la courte carrière en NBA, rejoint Orlando pour donner des avis et des conseils à Sean Sweeney.

Alors que Dusty May a quitté Michigan pour devenir le coach des Mavericks, un prédécesseur prestigieux a connu le même parcours, sans réussir à s’imposer en NBA. Véritable légende de l’université de Michigan avec ses deux finales NCAA (2013 et 2018), John Beilein s’était raté à Cleveland en 2019/20.

L’entraîneur n’était déjà pas arrivé dans une équipe très compétitive, un an après le départ de LeBron James, mais, en plus, il n’avait pas été capable d’imposer ses idées, ses méthodes et son discours aux Cavaliers. Résultat : 54 matches (14 victoires) sur le banc de Cleveland et c’est tout…

Son parcours dans la Grande Ligue fut par conséquent marqué par cet échec, mais il avait rapidement rebondi aux Pistons en 2021. Dans un rôle de « conseiller principal sur le développement des joueurs », c’est-à-dire faire progresser les jeunes. John Beilein était resté dans la franchise du Michigan jusqu’en 2023.

Trois ans après cette expérience et à 73 ans maintenant, le revoilà en NBA puisqu’il va rejoindre le Magic. Toujours dans un rôle de l’ombre.

« Je suis ravi d’accompagner Sean Sweeney et Orlando en tant que conseiller en coaching pour la prochaine saison NBA », écrit l’ancien entraîneur universitaire sur ses réseaux sociaux. « Sean a un brillant avenir devant lui en tant qu’entraîneur en NBA et je suis honoré qu’il m’ait demandé de le seconder, lui et le Magic. J’ai hâte d’apporter mon soutien au staff technique et de contribuer de toutes les manières possibles à la progression et au succès de cette franchise. »

John Beilein va croiser une tête connue en Floride. Il avait recruté Moritz Wagner à Michigan en 2015 avant de l’entraîner pendant trois saisons et même si ce dernier a quitté Orlando cet été, pour rejoindre Brooklyn, son frère Franz avait lui aussi passé sa carrière universitaire à Michigan, à partir de 2019. Le coach était alors parti pour la NBA et l’Ohio, mais nul doute que la connexion existe entre les deux hommes.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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