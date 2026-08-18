Malgré les rumeurs, PJ Washington veut rester aux Mavericks

PJ Washington ne semble pas particulièrement perturbé par les rumeurs qui entourent son avenir. Alors que son nom circule régulièrement parmi les joueurs susceptibles de quitter Dallas, l’intérieur assure au contraire qu’il se voit toujours sous le maillot des Mavericks pour la reprise.

Interrogé par Kevin Gray à l’occasion de son deuxième camp destiné aux jeunes, PJ Washington s’est montré particulièrement catégorique lorsqu’on lui a demandé s’il pensait faire partie de l’effectif lors de l’« Opening Night ».

« Je suis très confiant. J’ai eu de longues discussions avec Masai, notre GM, et toute l’équipe. Je suis donc vraiment convaincu que je serai un Maverick. C’est là que je veux être. Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte que ça commence. »

« Beaucoup d’équipes vous veulent »

Un message clair alors que les Mavericks ont profondément remanié leur organisation et leur effectif. Masai Ujiri est désormais aux commandes et Dusty May va connaître sa première expérience comme « head coach » en NBA.

Quant aux rumeurs de transfert, PJ Washington préfère les considérer comme une conséquence de son niveau de jeu.

« Je n’essaie pas vraiment d’y prêter attention. Je sais que lorsque vous êtes un bon joueur dans cette ligue, beaucoup d’équipes vous veulent. Mais je pense que je suis là où je veux être. Évidemment, c’est à Dallas. J’adore cette organisation, j’adore mes coéquipiers et le staff. Je pense que tout le monde est sur la même longueur d’onde. »

Ses échanges avec Masai Ujiri lui ont également permis d’avoir une idée précise de ce qui sera attendu de lui cette saison. À 27 ans, PJ Washington devra notamment prendre davantage de responsabilités auprès d’un groupe rajeuni.

« Mon rôle sera simplement d’être un leader, de venir chaque soir en étant moi-même, d’être agressif des deux côtés du terrain et d’essayer de diriger autant que possible. Je dois davantage utiliser ma voix et être le meilleur vétéran possible pour les jeunes. »

Retrouver son adresse extérieure

Sur le terrain, PJ Washington sait également dans quel secteur il doit progresser. En priorité, son tir extérieur. « Je dois être capable de mettre mes tirs à 3-points avec régularité. J’ai évidemment connu une baisse la saison dernière et je veux faire remonter mon pourcentage » annonce-t-il. « Je veux simplement être plus régulier. C’est le plus important pour moi. Pouvoir créer pour les autres, marquer à l’intérieur, défendre sur plusieurs postes… En gros, être partout sur le terrain. »

Malgré les nombreux changements opérés durant l’intersaison, l’intérieur conserve ainsi de grandes ambitions pour les Mavericks. « J’ai des attentes élevées. Je pense que nous pouvons être une très bonne équipe. Cela dépendra simplement de notre manière de jouer ensemble et de créer des automatismes » prévient-il, avant de s’enthousiasmer du retour de Kyrie Irving. « Oh mon Dieu, je n’en pouvais plus d’attendre ! Il a travaillé pendant toute la saison dernière et surtout cet été. Il est redevenu lui-même. Ça va être excitant de le revoir sur le terrain, évidemment avec Cooper. Ça va vraiment être bien. »

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