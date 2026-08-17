Direction New Orleans pour Trendon Watford

Ce n’est clairement pas cela qui va briser le calme plat qui règne à New Orleans durant cette intersaison, mais c’est tout de même une signature. ESPN nous apprend, en effet, que Trendon Watford s’engage pour une saison à 2.9 millions de dollars avec les Pelicans.

L’ancien joueur de Philadelphie avait plusieurs options devant lui et a décidé de rejoindre New Orleans. Il sort d’une saison assez frustrante avec les Sixers, avec 6.5 points de moyenne, puisque son temps de jeu était fluctuant. Pourtant, dès que Nick Nurse lui offrait des minutes, cet ailier/intérieur puissant avait su en profiter. Il avait notamment signé un gros triple-double (20 points, 17 rebonds et 10 passes) en début d’exercice passé.

Néanmoins, les dirigeants de Pennsylvanie ont décidé de le laisser filer, en n’activant pas sa dernière année de contrat. Capable de bonnes choses, Trendon Watford peut devenir un renfort intéressant, qui peut produire des prestations intéressantes pour Joe Dumars et les Pelicans, notamment sur des séquences de 15-20 minutes.

Trendon Watford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 48 18:06 53.2 23.7 75.5 1.2 3.0 4.1 1.7 2.4 0.5 0.9 0.6 7.6 2022-23 POR 62 19:04 56.0 39.1 72.0 0.7 3.2 3.8 2.1 1.9 0.5 1.1 0.2 7.4 2023-24 BKN 63 13:35 52.7 39.7 79.4 0.8 2.3 3.1 1.3 1.7 0.4 1.0 0.3 6.9 2024-25 BKN 44 20:45 46.9 33.0 76.2 0.8 2.8 3.6 2.6 2.2 0.6 1.9 0.3 10.2 2025-26 PHI 53 16:18 51.5 20.0 77.9 0.7 2.6 3.3 2.5 2.0 0.3 1.2 0.4 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google