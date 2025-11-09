Joel Embiid a vu du Ben Simmons en Trendon Watford

Guerschon Yabusele n'est plus là, mais les Sixers ont peut-être trouvé son remplaçant. Il s'agit de Trendon Watford, signé cet été pour deux ans (1+1), et qui a fêté sa première titularisation par son premier triple-double en carrière ! Déjà vu à son avantage aux Blazers et aux Nets, cet ailier musculeux termine la rencontre face aux Raptors avec 20 points, 17 rebonds et 10 passes ! Le tout à 8 sur 10 aux tirs pour une évaluation de 43.

« Il a été bon… Evidemment, il y a un triple-double, et il m’a rappelé Ben Simmons ce soir » sourit Joel Embiid dans le vestiaire. « Ces triples-doubles nous manquent, avec un joueur qui fait un peu de tout. Donc oui, c’était bien. »

Ce qu'apprécie Joel Embiid, c'est d'avoir un passeur fiable et un joueur capable d'apporter de l'agressivité vers le cercle. La défense des Raptors a plusieurs fois lâché le pivot et Tyrese Maxey pour venir aider sur les pénétrations de Trendon Watford.

Le ballon du match pour rentrer à la maison

« Il sait vraiment jouer. Il peut faire beaucoup de choses différentes, comme on l’a vu, mais surtout, il a des instincts de jeu exceptionnels » s'enflamme Nick Nurse, tandis que Tyrese Maxey est fier de lui avoir donné le ballon du match. « Pouvoir lui remettre la balle du match pour célébrer son triple-double, c’est un moment qu’on va sûrement se rappeler longtemps. J’espère qu’on pourra jouer ensemble encore longtemps. Je suis juste fier de lui. Je sais ce dont il est capable — je le taquine souvent — mais je sais quel joueur il est. Je n’attends rien de moins d’un joueur de ce calibre. J’espère qu’il va continuer comme ça. »

À la fin de la rencontre, c'est Trendon Watford qui a eu les honneurs de l'interview sur le parquet, et il a rappelé qu'il reprend tout juste après deux mois d'absence.

« Je me suis senti bien dès le début. J’avais appris plus tôt dans la journée que j’allais être titulaire, alors je voulais juste entrer sur le terrain et avoir un impact sur la victoire » confie-t-il. « Rester éloigné des terrains pendant deux mois, c’est difficile… Mais je suis juste heureux d’être de retour. Il me faudra probablement encore quelques matchs pour retrouver ma meilleure forme, mais ça vient petit à petit. »