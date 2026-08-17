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Les premières images de Paul George, Mitchell Robinson et Mike Conley à Boston

Publié le 17/08/2026 à 17:01 Twitter Facebook

NBA – Les trois recrues estivales des Celtics ont été suivies par les caméras de la franchise.

Avec celui de Giannis Antetokounmpo vers Miami, et en attendant que celui de Kawhi Leonard à Toronto ne soit validé, l’échange entre Jaylen Brown et Paul George est sans nul doute le transfert de l’été 2026. Le départ du MVP des Finals 2024 était dans les tuyaux depuis un moment et c’est donc à Philadelphie qu’il va continuer sa carrière.

Paul George, lui, fait le chemin inverse et arrive à Boston. « C’est dingue. Je suis aux anges », peut-on entendre de sa bouche dans une vidéo publiée par la franchise celte. « Je suis impatient que ça commence. Je suis impatient de mettre le maillot vert et de représenter Boston », ajoute l’ailier. « Je vais tout donner. »

Dans cette vidéo, on peut observer les arrivées des recrues estivales : « PG13 » donc, mais aussi Mitchell Robinson et Mike Conley. Ainsi que la justification de Brad Stevens concernant ce transfert, mais également Derrick White en tenue de joueur de hockey ou encore Jayson Tatum qui s’entraîne en Summer League et pratique le golf.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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