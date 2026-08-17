Rajon Rondo : “LeBron est comme le roi sur un échiquier et il dispose de toutes les pièces”

Pour Rajon Rondo, LeBron James ne pouvait guère trouver meilleur environnement que Philadelphie pour tenter de décrocher une cinquième bague. L’ancien meneur des Celtics et des Lakers estime même que les Sixers peuvent déjà être considérés parmi les favoris pour le titre.

Ancien coéquipier de LeBron James aux Lakers, avec qui il avait décroché le titre en 2020, Rajon Rondo connaît parfaitement le « King ». Et pour lui, son choix de rejoindre les Sixers cet été est tout sauf anodin.

Invité du podcast Road Trippin’ Show, l’ancien meneur a ainsi salué la décision de LeBron James, séduit par les pièces dont il va disposer autour de lui à Philadelphie.

« C’est un choix brillant », estime-t-il. « Il a sans doute le meilleur jeune meneur de la ligue [Tyrese Maxey]. Je crois qu’il tournait autour de 30 points par match cette saison. LeBron est comme le roi sur un échiquier. Il dispose de toutes les pièces, et surtout des bonnes pièces, pour faire les bons mouvements. »

Une comparaison particulièrement adaptée à LeBron James selon Rajon Rondo, qui insiste sur le QI basket de son ancien coéquipier.

« Nous savons tous que c’est un grand joueur et l’un des plus grands cerveaux de l’histoire du basket. Si vous lui donnez ce genre de pièces avec lesquelles jouer, pour moi, ils font déjà partie des favoris pour gagner. Je ne suis pas un parieur, mais si je devais miser, je miserais rapidement sur les Sixers. »

Maxey, Embiid et Brown, un environnement idéal ?

Il faut dire que LeBron James débarque dans un effectif particulièrement riche. À commencer par Tyrese Maxey, devenu l’une des références de la NBA à son poste, mais aussi Joel Embiid et Jaylen Brown. Pour Rajon Rondo, le talent n’est d’ailleurs pas le seul élément susceptible d’avoir convaincu LeBron James de rejoindre Philadelphie. Les relations humaines auraient également pesé dans la balance.

Le quadruple MVP partage notamment le même agent que Tyrese Maxey, Rich Paul. Il connaît aussi très bien Joel Embiid, avec lequel il a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, tandis qu’il a toujours affiché beaucoup de respect pour Jaylen Brown.

« Je pense aussi que les personnalités présentes dans le vestiaire ont compté », poursuit Rajon Rondo. « Ça fait une grande différence. LeBron, à son âge, veut aussi prendre du plaisir. »

A écouter Rondo, même en défense, LeBron n’aura pas besoin d’en faire trop… «S’ils arrivent en bonne santé en playoffs, avec LeBron sur le terrain, on connaît le joueur qu’il est. Il a Tyrese Maxey comme arme, il a JB. Il n’a même pas besoin de beaucoup défendre. Il peut diriger toute la défense depuis l’arrière, placer les gars aux bons endroits et, dans le quatrième quart-temps, contrôler le jeu, manipuler les situations et être plus intelligent que le meilleur joueur adverse.»

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