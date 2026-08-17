Carla Leite gâche la fête du Mercury

Soirée particulière à Phoenix ce dimanche, marquée par le retrait du maillot de Diana Taurasi à la mi-temps de ce duel entre le Fire et le Mercury. Avant d’arriver à l’événement majeur de la rencontre, c’est Phoenix qui se détache au début de la partie. Pour cela, la franchise de l’Arizona peut compter sur Alyssa Thomas puisqu’elle est impliquée sur dix des 15 premiers points du Mercury (15-9).

Portland ne laisse pas Phoenix s’envoler. Megan DiLeo sanctionne à 3-points et Carla Leite (23 points, 5 passes) s’élève à mi-distance face à Marta Suárez qui commet également une faute, permettant à la Française de remettre les deux formations à égalité (18-18). La meneuse enchaîne dans la période suivante. Elle décoche une flèche à longue distance pour répondre à DeWanna Bonner. Elle trouve ensuite Karlie Samuelson à 3-points qui sanctionne malgré une faute de Valériane Ayayi (4 points, 1 rebond).

Portland accuse quatre points de retard à la mi-temps. À la reprise, les joueuses d’Alex Sarama enchaînent les paniers, mais n’arrivent pas à arrêter les offensives de Phoenix. DeWanna Bonner reste sur la lancée de sa première mi-temps. Elle s’offre un panier à 3-points et une interception sur une remise en jeu du Fire pour donner de l’air à son équipe (59-51). Le Mercury alourdit la mise après un tir primé de Sami Whitcomb. Alors que Portland semble en difficulté et ne peut pas compter sur Carla Leite, reléguée au banc à cause de son problème de fautes, les visiteuses mettent deux paniers derrière l’arc pour revenir à deux longueurs (63-61).

15 points pour Carla Leite dans le quatrième quart-temps !

Carla Leite est de retour sur le parquet pour débuter le dernier acte. L’ancienne des Valkyries ajoute cinq points, dont un «and one», mais cela ne suffit pas pour reprendre les commandes. Phoenix s’appuie sur Kahleah Copper pour conserver son avance (74-66). La Française du Fire s’emploie que ce soit à la passe ou à la finition et, grâce à elle, Portland ne compte que trois points de retard à cinq minutes du terme.

Dans le «money-time», c’est Carla Leite qui fait la différence. Elle continue d’engranger des points et ses efforts sont enfin récompensés lorsqu’elle redonne l’avantage au Fire à deux minutes du terme (81-80). Phoenix manque de réussite et Emily Engstler donne deux possessions d’avance à Portland. Kahleah Copper répond et Bridget Carleton se loupe, offrant une occasion à Phoenix d’égaliser ou de prendre l’avantage (83-82). Le Mercury gâche une première munition lorsque Carla Leite intercepte une passe d’Alyssa Thomas.

L’équipe locale est contrainte d’envoyer Karlie Samuelson tirer des lancers francs et l’ailière en manque un. Phoenix peut donc encore rêver de la victoire ou de la prolongation. Kahleah Copper attaque le cercle, mais elle est contrée par Bridget Carleton, scellant le sort de la rencontre. Le Fire quitte l’Arizona avec un succès 88 à 85 et enterre presque définitivement tous les espoirs de playoffs du Mercury.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google