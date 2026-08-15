Candace Parker fière d’entrer au Hall of Fame avec son idole

Candace Parker a remporté quasiment tout ce qu’il était possible de gagner sur un terrain de basket. Pourtant, même avec trois titres WNBA, deux trophées de MVP et sept sélections au All-Star Game, l’ancienne star des Sparks, du Sky et des Aces assure qu’elle n’a jamais envisagé sa carrière avec le Hall of Fame comme objectif.

« Personne ne commence à jouer au basket en se disant qu’il va finir au Hall of Fame », rappelle-t-elle à quelques heures de son intronisation.

Lorsque le téléphone a sonné pour lui annoncer son élection, les souvenirs ont donc défilé. Tous les maillots portés durant sa carrière, ses coéquipières, ses entraîneurs, mais aussi une image beaucoup plus ancienne : celle du parc où elle allait jouer lorsqu’elle était enfant avec sa famille. « Je pense immédiatement au parc parce que ma famille et moi allions toujours au même endroit quand j’étais petite », raconte-t-elle. « C’est vraiment très spécial. Je sais que mes parents et mes frères sont très heureux d’en parler. »

Avec son idole Chamique Holdsclaw

Pour rendre le moment encore plus particulier, Candace Parker va intégrer la promotion 2026 aux côtés de Chamique Holdsclaw, six fois All-Star WNBA et véritable modèle pour elle lorsqu’elle était adolescente. Les deux femmes partagent surtout une histoire commune avec Tennessee et Pat Summitt, l’entraîneuse légendaire des Lady Vols, décédée en 2016.

« Je vais être honnête, en m’imaginant dans la même promotion qu’elle, je pense que Pat doit sourire de là-haut », confie Candace Parker. « Chamique était en couverture de SLAM et son poster était accroché au mur de ma chambre quand j’étais enfant. Je pense que tout le monde voulait être Chamique Holdsclaw. Elle se déplaçait différemment. Ses qualités athlétiques étaient incomparables, elle pouvait s’arrêter instantanément. Il y avait une telle pureté dans son jeu. »

Au point que Candace Parker voit presque la main de son ancienne coach derrière cette intronisation commune : « Coach a certainement écrit ça dans les étoiles pour que nous entrions ensemble. »

L’émotion est tout aussi forte du côté de Chamique Holdsclaw, qui considère Candace Parker comme sa « petite sœur ».

« C’est spécial. C’est la petite sœur. On a toujours été proches depuis le premier jour, avec sa famille aussi », explique-t-elle.

Et alors que certains considèrent que sa propre entrée u Hall of Fame aurait dû intervenir plus tôt, Holdsclaw préfère retenir une phrase envoyée par Candace Parker : « Tu étais déjà dans mon Hall of Fame. Le monde s’en rend simplement compte maintenant. »

Candace Parker et Chamique Holdsclaw seront accompagnées dans cette promotion 2026 par Elena Delle Donne, Amar’e Stoudemire, Doc Rivers, Mike D’Antoni, Mark Few et Joey Crawford, ainsi que par la sélection féminine américaine championne olympique en 1996.

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