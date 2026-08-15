La famille de Brandon Clarke touchera bien sa dernière année de contrat

Décédé subitement en mai dernier à cause des « effets de l’héroïne et de la cocaïne », Brandon Clarke devait percevoir 12.5 millions de dollars à Memphis la saison prochaine. Il se murmurait pourtant cette semaine que cette somme ne serait pas versée à la famille du joueur, son contrat n’étant prétendument pas garanti en cas de décès.

Une rumeur rapidement démentie par son agent, « très déçu » par le feuilleton de ces derniers jours, comme rapporté par Yahoo! Sports.

« Le contrat de Brandon était entièrement garanti contre tout événement tragique. Sa famille et ses ayants droit seront donc totalement protégés par son contrat », assure ainsi Mark Bartelstein. « Les Grizzlies se sont comportés de façon exemplaire pour soutenir Brandon, dès le moment où ils l’ont drafté. Le soutien que l’ensemble de la franchise a manifesté envers la famille de Brandon durant cette épreuve bouleversante dépasse l’entendement. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. »

Par conséquent, les 12.5 millions de dollars en question devraient être versés intégralement par le biais d’une assurance-vie. Pour autant, le salaire de Brandon Clarke ne comptera pas dans la masse salariale des Grizzlies.

Yahoo! Sports rappelle que, par défaut, les contrats NBA ne sont pas garantis en cas de décès. C’est donc aux joueurs et à leurs représentants de négocier avec les franchises pour qu’ils le deviennent, de manière à leur offrir la protection la plus avantageuse. Sur le plan fiscal notamment, car les indemnités versées via une assurance-vie sont totalement exonérées d’impôt, contrairement à un salaire classique qui aurait été taxé.

Brandon Clarke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 58 22:25 61.8 35.9 75.9 1.6 4.4 5.9 1.4 1.7 0.6 0.9 0.8 12.1 2020-21 MEM 59 23:59 51.7 26.0 69.0 1.6 3.9 5.6 1.6 1.4 1.0 0.6 0.9 10.3 2021-22 MEM 64 19:28 64.4 22.7 65.4 2.1 3.2 5.3 1.3 1.9 0.6 0.5 1.1 10.4 2022-23 MEM 56 19:28 65.6 16.7 72.3 1.6 3.9 5.5 1.3 2.3 0.6 1.0 0.7 10.0 2023-24 MEM 6 22:20 55.9 16.7 14.3 2.2 3.2 5.3 1.5 1.3 0.8 0.5 1.0 11.3 2024-25 MEM 64 18:52 62.1 5.9 70.1 2.0 3.1 5.1 1.0 2.3 0.8 0.6 0.6 8.3 2025-26 MEM 2 10:00 33.3 50.0 2.0 1.0 3.0 0.5 2.5 1.0 0.0 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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