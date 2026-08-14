Le GM de l’Olimpia Milan appelle à la collaboration entre NBA Europe et l’EuroLeague

Une nouvelle voix en faveur d’un rapprochement. À l’instar de Darko Rajakovic, Christos Stavropoulos, GM de l’Armani Milan, est lui aussi favorable à une collaboration entre l’EuroLeague et la NBA pour le projet de ligue européenne de cette dernière.

« Le fait qu’il puisse y avoir une autre compétition n’empêche rien. Le problème, c’est que qualitativement, pour l’écosystème du basket, la meilleure solution est d’avoir une compétition très bonne et unie. Je pense que nous avons une responsabilité envers les fans : nous devons leur offrir une situation claire », estime le dirigeant, dont les propos sont repris par EuroHoops.

Or, en l’état, il est difficile de savoir à quoi ressemblera la future scène européenne de basket, car un accord entre l’entité existante et celle qui doit voir le jour à l’automne 2027 serait toujours une possibilité. Cette idée d’un rapprochement est par ailleurs défendue par des voix importantes parmi les joueurs, comme celle de Mike James.

En attendant, « nous les embrouillons (les fans), et la responsabilité qui est la nôtre est grande. Je pense qu’au final, les deux directions, aussi bien la FIBA que les représentants de la NBA, comprennent que la meilleure solution est de parvenir à une collaboration », plaide également Christos Stavropoulos, alors que la compétition reine européenne a annoncé cet été passer à 24 équipes pour la saison 2027-2028.

Une chose est sûre, le club basé à Milan, coaché ces dernières années par le mythique Ettore Messina, doit suivre de près ce dossier. D’autant que la ville italienne fait partie de celles ciblées par NBA Europe, ce qui fait du club un acteur clé des discussions sur la forme que prendra le futur du basket européen.

Credit photo : Euroleague.com

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