Un proche de Terry Rozier incarcéré dans l’affaire des paris sportifs

L’affaire des paris sportifs impliquant Terry Rozier connaît un nouveau rebondissement. Cette fois, ce n’est pas directement l’ancien joueur du Heat qui est concerné, mais son ami d’enfance et coaccusé Deniro Laster.

Mardi, à New York, la juge fédérale LaShann DeArcy Hall a décidé de révoquer la liberté sous caution de Laster, estimant qu’il n’était pas susceptible de respecter les conditions qui lui avaient été imposées.

Les procureurs lui reprochent notamment d’avoir tenté d’intimider un témoin en publiant des emojis représentant des rats sur Instagram, mais également d’avoir contacté des coaccusés et des témoins potentiels alors qu’une interdiction de contact était en vigueur. Le procureur David Berman a qualifié son comportement de « totalement scandaleux ».

L’audience a notamment donné lieu à des échanges particulièrement tendus entre la juge et Matthew Evan Corcoran, l’avocat de Deniro Laster. Ce dernier a tenté de minimiser la portée des publications de son client en présentant l’emoji comme un simple dessin représentant un rat. Un argument qui n’a pas convaincu LaShann DeArcy Hall.

Sur le fond, les accusations concernent toujours un match disputé le 23 mars 2023 entre Charlotte et New Orleans. Selon les procureurs, Terry Rozier aurait informé Deniro Laster qu’il quitterait prématurément la rencontre en raison d’une blessure.

Laster aurait ensuite transmis cette information à des parieurs, leur permettant de miser sur les « under » concernant les statistiques individuelles de Rozier.

Les enquêteurs affirment que Rozier et Laster auraient convenu d’un pot-de-vin d’environ 70 000 dollars en échange de cette information.

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