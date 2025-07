Paris sportifs : l’enquête sur Terry Rozier toujours pas classée

L'affaire traîne depuis janvier, et contrairement à ce qu'affirmait Shams Charania récemment, Tom Haberstroh et Chris Haynes assurent que l'enquête du procureur fédéral visant Terry Rozier est toujours en cours, et qu'il n'a pas encore été blanchi de tout soupçon.

En l'occurrence, cela concerne d'éventuels paris suspects liés à ses performances. Les faits remontent à l'époque où le meneur de 31 ans n'évoluait pas à Miami mais à Charlotte. En étudiant les paris réalisés par le groupe de parieurs et joueurs de poker qui ont fait pression sur Jontay Porter, banni après avoir truqué ses matchs, les enquêteurs ont découvert d'importantes sommes d'argent misées sur « Scary Terry » le 23 mars 2023, pour sa dernière de la saison.

Chez les Pelicans, Terry Rozier n'avait ainsi disputé que 9 minutes, compilant 5 points, 4 rebonds et 2 passes. Très loin de ses moyennes de la saison, sa meilleure en carrière : 21.1 points, 5.1 passes et 4.1 rebonds sur 35 minutes.

Forcément, le bureau du procureur s'est demandé s'il n'avait pas simulé une blessure pour que des parieurs, bien informés, profitent de sa performance ratée pour gagner de l'argent. De son côté, la NBA expliquait « avoir mené une enquête en mars 2023 et ne pas avoir constaté de violation des règles ».

Jontay Porter, Terry Rozier et Malik Beasley liés aux mêmes parieurs ?

Sur YouTube, les journalistes Pablo Torre et Tom Haberstroh ont de leur côté partagé leur enquête sur les accusations contre Malik Beasley. Pas d'éléments irréfutables à la clé, mais on apprend que les frères/cousins de New York qui ont fait pression sur Jontay Porter sont aussi à l'origine des paris sur Terry Rozier et Malik Beasley.

La question est donc de savoir si, comme pour Jontay Porter, c'était en « collaboration » avec le basketteur, ou s'ils ont parié en se basant sur certaines informations indirectes recueillies…

Au sortir d'une saison délicate avec le Heat (10.6 points, 3.7 rebonds et 2.6 passes), Terry Rozier reste en tout cas dans l’œil de la justice mais, contrairement à Malik Beasley qui a déjà perdu gros pour une affaire similaire, il est sous contrat garanti pour la saison prochaine (26.6 millions de dollars). Même si ses dirigeants auraient bien aimé s'en séparer durant l'été, via un échange…

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.