Les 10 triple-doubles qui racontent la carrière de Russell Westbrook

Il fut un temps où réussir un triple-double constituait un exploit. Puis Russell Westbrook est arrivé et a fini par en faire presque une habitude. Au point de bouleverser notre perception de la performance, autrefois rare.

En 18 saisons en NBA, le meneur en a compilé 209, record absolu, et il a surtout réussi l’impensable en terminant quatre saisons avec un triple-double de moyenne. La première fois, en 2016/17, il avait même accompagné l’exploit d’un titre de MVP et d’un record de 42 triple-doubles sur une seule saison.

Mais derrière l’accumulation des chiffres se cachent aussi des matchs qui racontent sa carrière. Son arrivée fracassante à OKC, ses premiers grands rendez-vous en playoffs, sa saison 2016/17 hors norme, son improbable 20-20-20 ou encore sa folle course au record d’Oscar Robertson avec Washington.

Au lendemain de l’annonce de sa retraite, voici les dix triple-doubles qui ont marqué la carrière de Russell Westbrook.

2 mars 2009 – Le premier, face à Dallas

17 points, 10 rebonds, 10 passes

Il n’a que 20 ans et dispute sa saison rookie lorsqu’il signe le premier triple-double de sa carrière. Face aux Mavericks, le quatrième choix de la Draft 2008 compile 17 points, 10 rebonds et 10 passes dans une victoire du Thunder.

À l’époque, personne ne peut évidemment imaginer jusqu’où cette première va le mener. Treize ans plus tard, lorsqu’il dépassera Oscar Robertson, Westbrook aura réussi 145 de ses 182 premiers triple-doubles à partir de la seule saison 2016/17 !

Mais tout a donc commencé ce soir-là, face à Dallas.

15 mai 2011 – Un Game 7 pour changer de dimension

14 points, 10 rebonds, 14 passes

Deux ans plus tard, le contexte est complètement différent. Oklahoma City joue sa survie face à Memphis dans le Game 7 des demi-finales de conférence Ouest.

Kevin Durant prend évidemment les commandes au scoring, mais Russell Westbrook signe un triple-double avec 14 points, 10 rebonds et 14 passes pour accompagner le Thunder vers une victoire 105-90. OKC décroche ainsi son billet pour sa première finale de conférence depuis le déménagement de la franchise à Oklahoma City.

Bien évidemment, ce triple-double ne compte pas pour les classements puisqu’il est réalisé en playoffs, mais c’est peut-être ce soir-là que «Brodie» a changé de dimension.

29 mars 2017 – 57 points et un retour impossible à Orlando

57 points, 13 rebonds, 11 passes

Nous sommes désormais au cœur de la saison qui va changer sa carrière et sa place dans l’histoire. Kevin Durant est parti à Golden State et Russell Westbrook a récupéré les clés du camion. A Orlando, le meneur pousse le concept jusqu’à l’absurde : 57 points, 13 rebonds et 11 passes. À l’époque, jamais un joueur n’avait inscrit autant de points lors d’un triple-double.

Mais la ligne statistique ne raconte même pas tout. Oklahoma City est mené de 21 points et Westbrook arrache la prolongation sur un 3-points à sept secondes de la fin. Le Thunder finit par l’emporter 114-106 après avoir signé le plus gros comeback de son histoire à l’époque.

Une performance qui résume parfaitement le Westbrook de 2016/17 : excessif, infatigable et capable de gagner quasiment tout seul.

4 avril 2017 – Il rejoint Oscar Robertson

12 points, 13 rebonds, 13 passes

Cinq jours plus tard, l’histoire se rapproche encore un peu. Face à Milwaukee, Westbrook n’a même pas besoin de forcer offensivement. Il termine avec 12 points, 13 rebonds et 13 passes lors de la large victoire d’OKC (110-79).

L’essentiel est ailleurs : il s’agit de son 41e triple-double de la saison. Il égale ainsi le record établi par Oscar Robertson en 1961/62, 55 ans plus tôt.

Le record que l’on pensait inaccessible ne l’est soudainement plus, et Westbrook ne va attendre que cinq jours pour s’en emparer.

9 avril 2017 – Le chef-d’œuvre à Denver

50 points, 16 rebonds, 10 passes

S’il ne fallait conserver qu’un seul match de la carrière de Russell Westbrook, ce serait peut-être celui-ci. A Denver, le meneur signe son 42e triple-double de la saison et efface donc définitivement Oscar Robertson des tablettes avec 50 points, 16 rebonds et 10 passes. Mais il ne se contente pas de battre le record.

OKC est encore mené de 13 points à 4 minutes 34 de la fin. Le Thunder inscrit alors les 18 derniers points de son match, tous marqués ou créés par Westbrook. Puis, à 105-103 pour Denver, le meneur récupère le ballon et décoche un tir à près de onze mètres.

Buzzer. Ficelle. Victoire 106-105. En l’espace de quelques secondes, Russell Westbrook bat un record vieux de 55 ans, offre la victoire au Thunder et élimine Denver de la course aux playoffs. Difficile de faire plus « Westbrookien ».

2 avril 2019 – Le 20-20-20 pour Nipsey Hussle

20 points, 20 rebonds, 21 passes

Deux ans plus tard, Westbrook s’attaque à un autre territoire statistique quasiment inexploré. Face aux Lakers, le meneur termine avec 20 points, 20 rebonds et 21 passes. Il devient seulement le deuxième joueur de l’histoire à signer un match en 20-20-20 après Wilt Chamberlain.

Mais cette soirée dépasse largement les statistiques. Deux jours auparavant, le rappeur Nipsey Hussle, proche de Westbrook et originaire comme lui de Los Angeles, a été assassiné. Après la rencontre, le meneur lui dédie sa performance.

Même les chiffres semblent alors avoir une signification particulière : « 20+20+20 » donne 60, en référence aux Rollin’ 60s, le quartier dont Nipsey Hussle était issu. L’un des triple-doubles les plus chargés en émotion de sa carrière.

29 mars 2021 – Une ligne statistique jamais vue avec Washington

35 points, 14 rebonds, 21 passes

Son passage à Washington n’aura duré qu’une saison, mais il aura considérablement enrichi sa collection. Face à Indiana, Westbrook compile 35 points, 14 rebonds et 21 passes dans une victoire 132-124 des Wizards.

Plus que le triple-double, c’est la combinaison qui frappe : dépasser simultanément les 30 points et les 20 passes tout en récupérant 14 rebonds. Et le plus impressionnant reste peut-être à venir.

3 mai 2021 – 21 rebonds et 24 passes !

14 points, 21 rebonds, 24 passes

Un peu plus d’un mois plus tard, les Pacers retrouvent Russell Westbrook. Mauvaise idée. Cette fois, il ne marque que 14 points. Mais le reste de sa ligne statistique semble tout droit sorti d’un jeu vidéo : 21 rebonds et 24 passes décisives.

Les 24 passes constituent alors son record en carrière, tandis que ses 21 rebonds égalent son record personnel. Washington écrase Indiana 154-141 et Westbrook devient le premier joueur de l’histoire à réussir plusieurs matchs en carrière avec au moins 20 rebonds et 20 passes.

Pour un meneur de 1m90, la performance reste difficile à concevoir.

8 mai 2021 – Oscar Robertson enfin rejoint

33 points, 19 rebonds, 15 passes

Cinq jours plus tard, encore face aux Pacers, l’enjeu est cette fois historique. Westbrook signe son 181e triple-double en carrière et rejoint enfin Oscar Robertson tout en haut du classement NBA. La performance intervient au milieu d’une série hallucinante : Westbrook signe alors son 11e triple-double en 13 matchs et Washington, longtemps en difficulté cette saison-là, remonte vers le play-in.

Quatre ans après avoir effacé le record d’Oscar Robertson sur une saison, Westbrook rejoint donc le « Big O » pour le record le plus prestigieux : celui du nombre de triple-doubles en carrière. Il ne lui faudra que deux jours pour se retrouver seul au sommet.

10 mai 2021 – Le roi du triple-double

28 points, 13 rebonds, 21 passes

C’est à Atlanta que Russell Westbrook devient officiellement le joueur ayant réussi le plus de triple-doubles dans l’histoire de la NBA. Avec 28 points, 13 rebonds et 21 passes, le meneur des Wizards compile le 182e de sa carrière et dépasse enfin les 181 d’Oscar Robertson.

Le plus étonnant, c’est peut-être la vitesse à laquelle il a fini par engloutir un record qui semblait autrefois intouchable. Lorsqu’il termine sa saison 2015/16, Westbrook n’en compte encore que 37 en carrière. Cinq ans plus tard, il en est à 182 !

Et il ne s’arrêtera pas là…

209 triple-doubles, et un record déjà en danger ?

Lorsqu’il annonce finalement sa retraite en août 2026, Russell Westbrook laisse le compteur à 209 triple-doubles. Entre-temps, il est notamment devenu le premier joueur de l’histoire à franchir la barre des 200. Il laisse surtout derrière lui une drôle de trace dans l’histoire de la NBA.

Oscar Robertson avait rendu le triple-double mythique, avec longtemps cet exploit d’avoir réalisé une saison en triple-double. Par sa taille, Magic Johnson en avait fait la marque des joueurs capables de tout faire. Jason Kidd et LeBron James avaient ensuite entretenu cette tradition. Russell Westbrook, lui, l’a banalisé.

Au sommet de sa carrière, la question n’était parfois même plus de savoir s’il allait signer un triple-double, mais simplement à quel moment il allait le compléter. Une impression renforcée par ses quatre saisons terminées avec un triple-double de moyenne, dont cette campagne 2016/17 conclue avec 31.6 points, 10.7 rebonds et 10.4 passes et le trophée de MVP.

À force d’accumuler les performances hors normes, Russell Westbrook aura ainsi changé notre perception d’une statistique qui, avant lui, représentait l’exception.

C’est peut-être finalement son record le plus impressionnant, et Nikola Jokic devrait pourtant rapidement le dépasser…

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