Ronaldinho à la rescousse de l’AS Monaco Basket ?

Après Jamal Mashburn, une autre légende du sport mondial pourrait-elle venir au secours de l’AS Monaco ? Et cette fois, elle ne vient pas du monde du basket… D’après L’Équipe, Ronaldinho s’est officiellement positionné pour participer à la reprise de la Roca Team, toujours exclue des championnats professionnels français après les décisions successives de la DNCCG et de la chambre fédérale d’appel.

Quelques heures après le nouveau communiqué publié lundi soir par Monaco pour assurer que le club continuait de travailler sur différentes solutions, le Ballon d’Or 2005 aurait ainsi adressé une lettre d’intention à Oleksiy Yefimov, directeur exécutif de l’ASM.

Ronaldinho associé à un fonds d’investissement

L’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone ne débarquerait évidemment pas seul. Son projet serait mené aux côtés de Clayton Sports, un fonds basé en Andorre et qui possède des participations dans une vingtaine de sociétés liées au sport, au lifestyle et au divertissement.

Celui-ci est notamment impliqué dans le FC Andorre, pensionnaire de deuxième division espagnole, et possède des liens avec plusieurs grands noms du sport comme Gerard Piqué, Maverick Vinales ou encore la joueuse de tennis Qinwen Zheng.

Le projet Ronaldinho-Clayton Sports pourrait surtout répondre aux différentes exigences financières auxquelles Monaco doit désormais faire face.

La dette envers l’Euroleague réglée ?

Selon les éléments avancés, l’arrivée de Ronaldinho et de ses partenaires permettrait notamment de régler les 2.5 millions d’euros de dette de l’ASM envers l’Euroleague. Le projet apporterait également la garantie bancaire de 5 millions d’euros réclamée par la DNCCG. Mais c’est surtout l’engagement sur la durée qui pourrait faire la différence.

Alors que le dossier Jamal Mashburn avait notamment achoppé sur ce point, l’ancien All-Star NBA semblant initialement capable de garantir son investissement sur une seule saison lorsque les autorités monégasques souhaitaient davantage de visibilité, le nouveau projet pourrait proposer un engagement de 10 millions d’euros par saison pendant trois ans, voire cinq ans.

Des garanties susceptibles de considérablement renforcer le dossier de Monaco devant les instances.

La piste Mashburn toujours active

L’apparition de Ronaldinho ne signifie toutefois pas que la piste Jamal Mashburn est abandonnée. Bien au contraire.

Monaco assurait encore lundi que les négociations avec l’ancien joueur NBA et son consortium Helen Holdings s’étaient « considérablement intensifiées » depuis le 1er août et que les différentes parties n’avaient « jamais été aussi proches d’un accord global ».

L’ASM se retrouve donc désormais avec deux pistes de reprise susceptibles de lui permettre de présenter des garanties financières suffisantes pour sauver sa place en Betclic Élite. Une situation assez inattendue alors que l’avenir du club paraissait particulièrement sombre après le rejet de son appel le 1er août.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google