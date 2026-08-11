Jamal Mashburn et l’AS Monaco n’ont jamais été aussi proches d’un accord

L’AS Monaco n’a pas encore sauvé sa place en Betclic Élite, mais le club monégasque se veut beaucoup plus optimiste concernant son avenir. Après avoir vu son engagement refusé une première fois par la DNCCG début juillet, puis par la chambre fédérale d’appel le 1er août, le champion de France va bien saisir le CNOSF pour tenter d’obtenir sa réintégration dans l’élite.

Et pour convaincre, Monaco compte toujours s’appuyer sur Jamal Mashburn. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans les discussions avec l’ancien All-Star NBA, son projet de reprise via le fonds d’investissement Helen Holdings reste aujourd’hui la piste privilégiée par l’ASM. Monaco assure même que les discussions n’ont jamais réellement cessé.

« Les négociations avec Jamal Mashburn et ses équipes ne se sont jamais interrompues. Elles se sont, au contraire, considérablement intensifiées depuis le 1er août », indique le club dans un communiqué. L’ASM se veut désormais particulièrement confiante : « A ce stade, il est important d’affirmer ceci : l’intention est réelle et sincère. Le projet sportif et économique, à l’échelle nationale comme européenne, est ambitieux. Les capacités de soutien financier présentées apparaissent également sérieuses aux différentes parties concernées. »

Surtout, Monaco estime que « l’ensemble des acteurs impliqués n’a jamais été aussi proche d’un accord global ». Un changement de ton important alors que le dossier paraissait encore très mal engagé il y a une dizaine de jours.

Une semaine pour sauver le club

Le projet présenté autour de Jamal Mashburn avait en effet été retoqué, l’ancien joueur NBA n’ayant même pas signé les actes nécessaires. Plusieurs obstacles restaient alors à lever, notamment concernant les garanties bancaires, mais également la durée de l’engagement des nouveaux investisseurs.

Selon L’Equipe, Jamal Mashburn semblait en mesure de garantir son soutien pendant une saison, alors que l’État monégasque souhaitait obtenir des garanties sur trois ans.

Les différentes parties tentent donc depuis de trouver un compromis susceptible de convaincre les instances françaises, mais le temps presse. Monaco dispose jusqu’au 18 août à 23h59 pour déposer les motifs de sa saisine auprès du CNOSF, mais le club s’est fixé une échéance plus rapprochée. L’objectif est de finaliser le projet d’ici le 14 août, afin de mettre en ordre l’ensemble des garanties et éléments financiers nécessaires à son dossier.

Les contours précis du futur budget n’ont pas encore été communiqués. Toujours selon L’Équipe, l’ASM pourrait néanmoins fonctionner avec une enveloppe d’environ 12.5 millions d’euros la saison prochaine.

Un montant évidemment très éloigné des standards récents du champion de France en titre, habitué ces dernières années à disposer de l’un des budgets les plus importants du basket français.

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