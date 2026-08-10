Fier mais détaché, OG Anunoby se souvient de sa claquette légendaire

Cela fait déjà deux mois que les Knicks ont remporté leur premier titre depuis 1973, grâce notamment à un invraisemblable « comeback » dans le Game 4, qui s’est achevé sur une incroyable claquette d’OG Anunoby dans les dernières secondes du match.

Une action de légende, qui collera assurément à la peau du Britannique jusqu’à la fin de sa carrière, même s’il assure être « passé à autre chose » aujourd’hui.

« Elle repasse assez souvent, donc je la revois assez régulièrement. Mais non [je n’ai plus le même sentiment qu’à l’époque] », reconnaît-il volontiers, en marge d’un déplacement à Londres.

Grâce à ce tir XXL d’OG Anunoby, New York a pu virer à 3-1 et faire le break dans ces Finals 2026, mais la fête n’était pas encore totale dans la tête des joueurs et personne ne s’est ainsi enflammé.

« Il n’y a pas eu beaucoup de célébrations immédiatement, parce que nous avions encore un match à gagner. Nous ne voulions pas aller trop vite et célébrer ça prématurément », ajoute le désormais double champion NBA.

« Une série complètement folle »

Il semblerait néanmoins que, dans les rangs new-yorkais, le niveau de confiance était au plus haut et que rien ne pouvait arriver à la formation de Mike Brown, au sommet de son art collectivement. Et le Game 5 fut alors synonyme de titre pour elle.

« Honnêtement, avant le début des playoffs, toute l’équipe s’est réunie et nous savions tous que nous n’avions qu’un seul objectif. Donc nous avons abordé chaque match au jour le jour en les prenant les uns après les autres », confie l’ailier. « Puis, nous avons réalisé une série complètement folle. Je ne sais plus exactement combien de victoires nous avons aligné, mais à chaque nouveau match, nous étions focalisés sur le suivant, en cherchant à construire et à faire encore mieux que le précédent… Même en finale, c’était comme ça : match après match. »

Désormais, OG Anunoby et les Knicks souhaiteront réitérer leur exploit de cette année, pour devenir la première équipe depuis les Warriors en 2017 et 2018 à réussir le doublé en NBA.

« Il faut juste continuer à progresser individuellement et collectivement. Puis, dans l’idéal, il faudra aller chercher un nouveau titre », conclut le nouveau héros de toute une ville.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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