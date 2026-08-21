Ce 21 août, la Harden Vol.10 voit rouge en France

La Harden Vol.10 a déjà exploré pas mal de coloris mais ne s’était pas encore mise au rouge. Ce sera bientôt chose faite pour la dixième chaussure signature de James Harden en collaboration avec adidas, qui va bientôt étoffer sa collection d’un nouveau coloris « Ruby Red ».

Comme son nom l’indique, sa tige est habillée d’un rouge vif contrastée par des finitions en noir sobres mais efficaces. Le résultat est plutôt réussi.

La Harden Vol. 10 Ruby Red est disponible ce 21 août sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros.

Notre verdict de la Harden Vol. 10

Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.

A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.