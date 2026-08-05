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Le syndicat des joueurs ouvre un nouveau centre d’entraînement

Publié le 5/08/2026 à 13:08 Twitter Facebook

NBA – Fruit de la volonté de nombreux joueurs, le PLYRS UNTD Performance Center a ouvert ses portes à Los Angeles. Il réunit des terrains de basket, une salle de musculation et un espace dédié aux soins.

centre entraînement

Lors du All-Star Week-End qui a eu lieu à Los Angeles en février, 35 joueurs, dont Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander, se sont réunis pour évoquer l’ouverture d’un centre d’entraînement dédié aux athlètes NBA dans la Cité des Anges.

Une réflexion qui a donné naissance au PLYRS UNTD Performance Center. Ce bâtiment est un ancien complexe utilisé par les Clippers avant leur déménagement à l’Intuit Dome. Le syndicat des joueurs a signé un bail de trois ans au terme duquel il sera possible d’acheter le bâtiment ou de signer un nouveau bail de cinq ans.

«C’était la volonté de tous les gars», affirme le directeur exécutif du NBPA, David Kelly. «Construisons et investissons dans quelque chose qui sera là pendant au moins vingt ans. Nous mettons les joueurs au cœur de cette décision

Lors de la réunion du mois de février, les joueurs présents avaient réalisé qu’ils étaient nombreux à séjourner à Los Angeles pendant l’intersaison. Or, il n’y avait aucun espace dédié aux joueurs comme c’est le cas à New York. La NBPA possède un complexe dans la «Big Apple» regroupant une salle de musculation et un terrain d’entraînement.

Du terrain de basket au salon de coiffure

«Rien n’est plus difficile que de faire coïncider l’emploi du temps de plusieurs joueurs NBA, surtout lorsque cela concerne plusieurs endroits. Cela devient rapidement le bazar», regrettait Chet Holmgren. «Lors des dernières années, je suis allé à Los Angeles et c’est difficile de jouer. Je devais aller travailler sur un terrain dans un endroit, aller dans un autre pour faire de la musculation et me rendre encore dans un autre centre pour recevoir des soins. C’était une perte de temps.»

Avec l’ouverture de ce nouveau complexe, les problèmes de Chet Holmgren ne sont plus. Ce nouveau centre d’entraînement accueille deux terrains de basket, une salle de musculation et une cantine. L’alimentation a été placée au centre des demandes et elle propose notamment des menus végans.

Ce sont déjà plus de 80 joueurs qui se sont rendus dans ce nouvel endroit, dont Anthony Davis, Tyrese Maxey et Chet Holmgren.

«Le centre d’entraînement est incroyable», se réjouit l’intérieur du Thunder. «Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans un seul endroit : des terrains, des poids, une salle de soins et il y a même un p***** de fauteuil de coiffeur là-dedans. C’est un excellent endroit pour s’améliorer.» 

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Thibault Mairesse
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