Les London Lions vont marquer l’histoire face aux Blazers

Encore de l’inédit pour la présaison NBA 2026. Après la première fois dans la ville de Québec au Canada, le 3 octobre, pour une rencontre entre Miami et Toronto, cette fois, c’est un adversaire nouveau qui va faire son apparition. En effet, les London Lions vont affronter les Blazers le 12 octobre, au Moda Center de Portland.

C’est un grand moment car c’est la première fois qu’un club britannique croise la route d’une équipe NBA. Ce sera le champion d’Angleterre en titre en l’occurrence, coaché par Tautvydas Sabonis. Un nom bien connu du côté de Portland puisque c’est le fils d’Arvydas Sabonis (et frère de Domantas Sabonis), ancien joueur des Blazers dans les années 1990 et au début des années 2000.

« Je suis impatient de jouer une rencontre de présaison face à une équipe NBA, encore plus contre les Blazers à Portland, une ville qui veut dire beaucoup pour moi et ma famille. La boucle est bouclée », commente Tautvydas Sabonis, qui parle aussi d’un « bon test » pour ses joueurs et d’un « boost génial pour la progression du basket britannique ».

Un basket britannique qui espère obtenir une équipe dans la NBA Europe, à Londres évidemment, avec notamment un possible chèque d’un milliard de dollars qui serait fait pour décrocher la propriété de la franchise locale.

Quant à cette rencontre face à Damian Lillard et compagnie, elle se jouera en début d’après-midi dans l’Oregon et commencera ainsi à 21h, heure londonienne, donc une heure plus tard pour la France.

“I’m excited to be playing a preseason game against an NBA team, and all the more so against the Portland Trail Blazers in Portland, a city that holds a lot of meaning for me and my family.» – Head Coach Tautvydas Sabonis 🗣️❤️ pic.twitter.com/uBnD5u6ILN — London Lions Basketball (@LondonLions) August 3, 2026

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