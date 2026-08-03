Vingt ans, ça se fête, surtout pour le retour d’un coloris aussi marquant que celui de cette Air Jordan 5 « Black Carolina » !

C’est la toute première réédition de ce coloris sorti en 2006 dans le cadre de la série « Lifestyle » créée par Jordan Brand, mettant à l’honneur le passage de Michael Jordan à l’université de North Carolina, de 1981 à 1984, notamment marqué par un titre de champion acquis face à Georgetown en 1982.

On retrouve ainsi quelques touches de cet « University Blue » rappelant celui qu’on trouve sur le maillot des Tar Heels au niveau du col et de l’intérieur de la languette. La tige ressort pour sa part en nubuck noir haut de gamme, tandis que la languette apparaît en gris et noir, sur laquelle apparaît le logo « Jumpman », également présent en bleu «University Blue» sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en caoutchouc en partie translucide en bleu clair.

La Air Jordan 5 « Black Carolina » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros. Le stock va partir très vite, et il n’y en aura pas pour tout le monde !

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