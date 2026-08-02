Michelle Onyiah devient la première joueuse de l’Upshot League à rejoindre la WNBA

Dans le sillage de la ligue 3×3 « Unrivaled » ou de la future ligue « Project B », les initiatives se multiplient pour offrir des opportunités aux joueuses de trouver des alternatives à la WNBA. C’est dans cet esprit que la ligue « Upshot » a été lancée en mai dernier.

Basée à l’Est des États-Unis et dirigée par Donna Orender, « Commissioner » de la WNBA de 2005 à 2010, elle ne comprend pour l’instant que quatre équipes (Charlotte, Greensboro, Jacksonville, Savannah, avec une expansion prévue dès la saison prochaine) et fait aujourd’hui parler d’elle suite à la signature de l’une de ses meilleures joueuses, Michelle Onyiah, au Fever d’Indiana via un contrat « Developmental Player ».

Un tremplin vers la WNBA

L’intérieure de 24 ans (1m91) formée à l’université de California (2020-2025) devient ainsi la première joueuse de la ligue « Upshot » a rejoindre la WNBA. Aperçue lors du « training camp » du New York Liberty, Michelle Onyiah a depuis gardé la forme en tournant à 9.6 points, 6.9 rebonds et 1.1 contre en moyenne sur 21 matchs avec l’équipe des Charlotte Crown. A noter qu’elle a également connu une expérience en Belgique (Namur) la saison passée.

« Michelle a mérité cette opportunité grâce à son éthique de travail acharnée, sa régularité et sa volonté de s’améliorer chaque jour », a déclaré Trisha Stafford-Odom, coach des Charlotte Crown. « Elle a eu un impact considérable sur notre équipe, et nous sommes ravis de la voir poursuivre sa carrière professionnelle en WNBA ».

Elle portera le numéro 1 sous les couleurs du Fever, avec qui elle pourrait faire ses premiers pas dès aujourd’hui sur le parquet du leader de la ligue, Minnesota.