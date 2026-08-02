Surnommé “Cream Abdul-Jabbar”, Robbie Avila hésite entre les Lakers… et un retour en NCAA

Alors qu’il semblait avoir lancé sa carrière professionnelle, Robbie Avila pourrait finalement faire machine arrière. Selon l’insider Adam Zagoria, le pivot non drafté, qui s’est engagé avec les Lakers pour le camp d’entraînement, envisage désormais un retour en NCAA.

La raison ? Une décision de justice rendue cette semaine aux États-Unis pourrait lui offrir une cinquième saison universitaire.

Vendredi, une cour fédérale du Colorado a estimé que les joueurs issus de la promotion lycée 2022 ayant épuisé leurs quatre années d’éligibilité universitaire au printemps 2026 pouvaient bénéficier d’une cinquième saison en 2026-2027.

Cette décision ouvre également une fenêtre exceptionnelle de transferts, du 3 au 10 août, afin de permettre aux joueurs concernés de retrouver une université.

La NCAA a annoncé son intention de faire appel de cette décision, même si elle prévoit déjà d’instaurer à partir de 2027 une nouvelle règle dite du « five-for-five », qui accordera cinq saisons d’éligibilité sur cinq années universitaires.

Avila fait partie des joueurs directement concernés, et après avoir disputé deux matches de Summer League avec les Lakers et accepté un contrat pour le camp d’entraînement, le pivot pourrait finalement choisir de repousser son arrivée en NBA afin de profiter de cette opportunité. Une décision qui lui permettrait de renforcer encore sa cote avant de retenter sa chance chez les professionnels.

Agé de 23 ans, Avila sort d’une très belle saison avec Saint Louis, où il a été élu Joueur de l’année de l’Atlantic 10. Il a conduit son équipe à un bilan de 27 victoires pour 4 défaites, avec des moyennes de 12,8 points, 4,5 rebonds et 4,1 passes décisives en 35 rencontres.

Avant cela, il s’était déjà fait connaître à Indiana State, où son profil atypique avec ses lunettes à monture épaisse, son jeu dos au panier très technique et ses excellentes qualités de passeur lui avait valu le surnom de « Cream Abdul-Jabbar ».

Reste désormais à savoir si Avila choisira de poursuivre son rêve NBA avec les Lakers ou de profiter de cette décision de justice pour disputer une ultime saison universitaire.