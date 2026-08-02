Sabrina Ionescu martyrise le Mercury

Phoenix a longtemps imaginé s’offrir New York, mais les efforts de la triplette Copper-Thomas-Bonner n’ont pas suffi. Le Mercury est en effet est tombé sur une Sabrina Ionescu des grands soirs. Avec l’aide du trio Stewart-Xu-Jones, l’arrière du Liberty a sorti de gros tirs pour scorer 27 points, en plus de ses 7 rebonds et 10 passes décisives qui ont également pesé dans la balance au moment de faire les comptes.

Sabrina Ionescu a été à l’origine de la bonne entame des New-yorkaises (15-26), avant de voir Phoenix reprendre du poil de la bête sur les deux quart-temps suivants. Le Mercury a ainsi compté jusqu’à 10 longueurs d’avance suite aux 3-points de DeWanna Bonner et Kahleah Copper, servie par Valériane Ayayi (62-52).

Rebec»clutch» Allen frappe encore

Précieuse dans son rôle d'»energizer» en sortie de banc, Marine Fauthoux a apporté sa contribution pour remettre New York dans le droit chemin, avec deux lancers et deux passes décisives pour Jonquel Jones puis Han Xu à 3-points. C’est ensuite Sabrina Ionescu qui a sorti le grand jeu en alignant un lay-up, deux lancers et deux énormes tirs à 3-points, en fin de troisième quart-temps puis en début de quatrième pour inverser la tendance (69-73).

Avec sa vision de jeu et sa précision à la passe, elle a ensuite su trouver Jonquel Jones près du cercle puis Han Xu pour planter un 3-points très important et maintenir le Liberty dans une bonne dynamique (75-82). Le Mercury n’a pas lâché, mais Sabrina Ionescu non plus, inscrivant un nouveau panier derrière l’arc, sur une passe de Pauline Astier cette fois. Sa dernière passe décisive de la soirée pour le 3-points de Rebecca «Clutch» Allen dans le corner (le même que celui planté face aux Sparks dans le final) aurait dû suffire pour assurer la victoire (84-92).

Les dernières possessions mal maîtrisées ont permis à Phoenix de revenir à -2 dans le final. Sans conséquence pour New York, qui a pu compter sur Breanna Stewart pour mettre les deux derniers lancers qui ont scellé le succès du Liberty, 94 à 92.

Les protégées de Chris DeMarco vont à présent retrouver la maison pour affronter Seattle à deux reprises, demain soir et mercredi soir. Phoenix va de son côté prendre la route, direction Chicago pour affronter le Sky demain soir, puis Atlanta, Connecticut et Washington.