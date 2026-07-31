Même en « two-way contract », Kobe Brown voulait rester à Indiana

Il faut rappeler qu’Ivica Zubac n’était pas l’unique recrue des Pacers dans l’échange mené avec les Clippers en février dernier autour de Bennedict Mathurin. Kobe Brown était également dans le « package ». Le joueur drafté en 30e position en 2023 n’avait pourtant connu que Los Angeles jusqu’ici.

Dans l’Indiana, au cœur d’une fin de saison sans enjeu, il avait connu sa meilleure séquence en carrière avec 9.4 points et 4.9 rebonds (25 minutes), avec un excellent 43.3% de réussite derrière l’arc, en 27 matchs. Une production bien supérieure à celle affichée avec les Clippers (2.3 points et 1.5 rebond).

De quoi le motiver à poursuivre l’aventure, même pour un modeste « two-way contract ». « Dès le départ, je voulais vraiment revenir. C’est agréable de retrouver les gars, l’organisation et le staff. Je suis heureux d’être de retour ici », affiche-t-il aujourd’hui.

De leur côté, les Pacers avouent avoir été « très agréablement surpris » par ce qu’il a montré. « On a estimé qu’il correspondait très bien à notre système. Nos entraîneurs ont confiance en Kobe », livre le GM de la franchise, Chad Buchanan, reconnaissant que l’équipe était déjà bien fournie au poste de Kobe Brown, ce qui rendait la signature d’un contrat standard peu probable.

« Un basket agréable à pratiquer et agréable à regarder »

Avec Aaron Nesmith, Jarace Walker, Ben Sheppard ou le nouveau venu Kelly Oubre Jr, Kobe Brown va devoir batailler pour gagner sa place. La saison dernière, Rick Carlisle louait sa polyvalence. « Il se déplace bien, possède un physique robuste, il est très bon au rebond. Et j’aime beaucoup la manière dont il shoote en ce moment. »

Un « two-way contract » représentait une issue logique, une formule qui convenait également à l’entourage du joueur. Même si comme le joueur le dit, obtenir un « contrat standard est toujours le but. Mais honnêtement… quelque chose au fond de moi me disait que je devais revenir à Indy. J’avais vraiment envie d’être ici. J’ai adoré les deux derniers mois que j’y ai passés. »

Dans l’Indiana, il avait découvert « un tout autre univers et une tout autre façon de jouer ». « Et je me suis rendu compte à quel point je m’intégrais naturellement à ce style de jeu, avec toute son imprévisibilité. »

Avec le retour de Tyrese Haliburton, cette imprévisibilité devrait encore monter d’un cran. « C’est un basket agréable à pratiquer et agréable à regarder. Je suis heureux d’être toujours ici », termine-t-il d’ailleurs.

Kobe Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 LAC 44 8:57 41.1 29.2 50.0 0.5 1.0 1.4 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 2.0 2024-25 LAC 40 6:48 45.8 23.1 71.4 0.5 1.2 1.6 0.6 0.6 0.2 0.3 0.1 1.9 2025-26 IND 27 24:44 50.3 43.3 78.8 1.9 3.0 4.9 2.0 2.0 0.5 1.4 0.4 9.4 2025-26 LAC 34 8:41 39.3 26.5 80.8 0.5 1.0 1.6 0.8 0.5 0.3 0.4 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.