Kevon Looney bien content de ne plus défendre sur Luka Doncic

En le recrutant pour une saison et 3,9 millions de dollars, les Lakers ont fait de Kevon Looney leur pivot remplaçant, derrière Walker Kessler. Avec son expérience, la qualité de ses écrans et sa lecture du jeu, l’ancien intérieur des Warriors pourrait se révéler très utile aux côtés de Luka Doncic et Austin Reaves.

Avant de se réjouir de jouer avec la star slovène, Kevon Looney est surtout soulagé de ne plus avoir à lui faire face. Même si son temps de jeu a diminué au fil des saisons, le pivot de 30 ans connaît bien le danger représenté par Luka Doncic, qu’il avait notamment affronté lors de la finale de conférence 2022 entre Golden State et Dallas.

« Jouer contre lui, c’est dur, surtout pour un intérieur », reconnaît le triple champion NBA. « On se retrouve impliqué dans beaucoup de pick-and-rolls, en situation d’isolation, et il choisit les joueurs qu’il veut attaquer. On doit défendre sur lui en un-contre-un et c’est sans doute l’extérieur le plus compliqué à gérer dans ce domaine. Je l’ai affronté avec les Lakers, mais aussi en playoffs, lorsqu’il était à Dallas. »

Même s’il sera la doublure de Walker Kessler, Kevon Looney devrait avoir l’occasion de partager certaines séquences avec le meilleur marqueur de la ligue en 2024 et 2026. Comme il l’a longtemps fait pour Stephen Curry à Golden State, il pourra mettre son sens de l’écran et ses déplacements au service de son nouveau meneur.

« Je suis impatient de rejoindre cette équipe, d’apprendre à ses côtés et de pouvoir jouer le pick-and-roll avec lui », annonce-t-il. « Il est sans doute le meilleur joueur de la ligue dans ce domaine. Je suis donc enthousiaste à l’idée de comprendre les écrans qu’il attend de moi et la manière dont il veut que je les pose. C’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et il va me rendre la vie beaucoup plus facile. Je suis vraiment impatient. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GS 5 4:12 57.1 50.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GS 53 8:46 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GS 66 13:47 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GS 80 18:31 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GS 20 13:06 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GS 61 19:02 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GS 82 21:07 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GS 82 23:53 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GS 74 16:09 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GS 76 15:02 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5 2025-26 NO 21 14:40 41.7 15.4 70.0 2.3 3.3 5.6 1.6 1.6 0.4 0.4 0.5 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.