Toujours pas de retraite pour Ricky Rubio

Ricky Rubio n’est pas encore prêt à raccrocher. La Joventut Badalone a officialisé la prolongation de son meneur emblématique, qui disputera une saison supplémentaire sous les couleurs du club catalan.

Revenu dans son club formateur l’été dernier, après son passage en NBA puis au FC Barcelone, Ricky Rubio poursuivra donc l’aventure avec la Penya en 2026/27. Une décision qui confirme que le meneur de 35 ans a retrouvé le plaisir de jouer après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour prendre soin de sa santé mentale.

Après avoir traversé une importante période de dépression, l’ancien meneur des Wolves a retrouvé un rôle majeur à Badalone. Il a notamment contribué au retour de la Joventut en demi-finales des playoffs espagnols, après une victoire face à Baskonia en quarts de finale. Le club catalan avait également échoué de peu aux portes du Final Four de la Basketball Champions League.

En Liga Endesa, Ricky Rubio a compilé 13,4 points, 5,3 passes décisives et 3,4 rebonds par match, pour 17,1 d’évaluation. Des performances qui lui ont valu une place dans le deuxième meilleur cinq de la saison en Espagne, ainsi que dans le cinq idéal de la Basketball Champions League.

Le champion du monde 2019 a aussi signé plusieurs performances marquantes en playoffs. Lors du premier match de la demi-finale face à Valencia Basket, il avait ainsi terminé avec 22 points et 11 passes décisives. Aucun joueur évoluant à l’extérieur n’avait encore atteint ces deux marques dans un même match de playoffs ACB.

Vingt-et-un ans après ses débuts professionnels sous le maillot vert et noir, Ricky Rubio va ainsi prolonger une carrière déjà exceptionnelle là où tout avait commencé. Avec le plaisir de jouer comme principale boussole.