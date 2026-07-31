Rumeurs
Les Pelicans reviennent à la charge pour Bennedict Mathurin
DeMar DeRozan intéresse aussi les Cavaliers et les Nuggets
La piste LeBron James refermée, Draymond Green va pouvoir rempiler à Golden State
DeRozan, Beal, Thompson… Le Heat étudie ses options

Toujours pas de retraite pour Ricky Rubio

Publié le 31/07/2026 à 9:47 Twitter Facebook

À 35 ans, Ricky Rubio rempile pour une saison avec son club formateur, où il a retrouvé le plaisir de jouer et un rôle majeur.

Ricky Rubio à BadaloneRicky Rubio n’est pas encore prêt à raccrocher. La Joventut Badalone a officialisé la prolongation de son meneur emblématique, qui disputera une saison supplémentaire sous les couleurs du club catalan.

Revenu dans son club formateur l’été dernier, après son passage en NBA puis au FC Barcelone, Ricky Rubio poursuivra donc l’aventure avec la Penya en 2026/27. Une décision qui confirme que le meneur de 35 ans a retrouvé le plaisir de jouer après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour prendre soin de sa santé mentale.

Après avoir traversé une importante période de dépression, l’ancien meneur des Wolves a retrouvé un rôle majeur à Badalone. Il a notamment contribué au retour de la Joventut en demi-finales des playoffs espagnols, après une victoire face à Baskonia en quarts de finale. Le club catalan avait également échoué de peu aux portes du Final Four de la Basketball Champions League.

En Liga Endesa, Ricky Rubio a compilé 13,4 points, 5,3 passes décisives et 3,4 rebonds par match, pour 17,1 d’évaluation. Des performances qui lui ont valu une place dans le deuxième meilleur cinq de la saison en Espagne, ainsi que dans le cinq idéal de la Basketball Champions League.

Le champion du monde 2019 a aussi signé plusieurs performances marquantes en playoffs. Lors du premier match de la demi-finale face à Valencia Basket, il avait ainsi terminé avec 22 points et 11 passes décisives. Aucun joueur évoluant à l’extérieur n’avait encore atteint ces deux marques dans un même match de playoffs ACB.

Vingt-et-un ans après ses débuts professionnels sous le maillot vert et noir, Ricky Rubio va ainsi prolonger une carrière déjà exceptionnelle là où tout avait commencé. Avec le plaisir de jouer comme principale boussole.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes