Dans le choc de la soirée, les Aces gâchent le record en carrière de Pauline Astier

Portées par son duo A’ja Wilson – Jackie Young, les Aces ont dominé les Liberty (104-99) dans le choc de la soirée en WNBA. Malgré une nouvelle belle prestation de Breanna Stewart et le record en carrière de Pauline Astier, New York voit sa série de trois victoires s’arrêter.

Battues deux fois cette saison par New York, dont en finale de la Commissioner’s Cup, les Aces ont cette fois pris le dessus grâce à leurs deux stars, auteures de 60 points à elles seules.

Le début de rencontre est très équilibré, avec neuf changements de leader dans le premier quart-temps. Mais Jackie Young prend rapidement feu. L’arrière inscrit 22 points avant la pause, un record personnel sur une première mi-temps, en réussissant 7 de ses 9 tirs, dont 3 sur 5 à trois points.

Las Vegas termine les vingt premières minutes par un 9-2, creusant un premier véritable écart pour rejoindre les vestiaires avec une avance de huit points (52-44).

New York tente bien de revenir après la pause. Grâce notamment à un panier de Jonquel Jones, les Liberty reviennent à 60-59 au milieu du troisième quart-temps. C’est alors qu’A’ja Wilson décide de prendre les choses en main. La quadruple MVP inscrit 18 points dans le seul troisième quart-temps, réussissant 8 de ses 10 tirs, dont un panier primé. Elle marque 12 des 18 derniers points de son équipe dans la période et permet aux Aces de reprendre leurs distances (78-71).

Pauline Astier brille malgré la défaite

Les Liberty ne lâchent pourtant rien. Pauline Astier signe le meilleur match de sa jeune carrière avec 19 points, tandis que Breanna Stewart compile 26 points et 11 rebonds. L’ancienne joueuse du Storm profite également de la rencontre pour dépasser Candace Parker et intégrer le Top 10 des meilleures scoreuses de l’histoire de la WNBA.

Sabrina Ionescu ajoute 15 points, mais Jonquel Jones, MVP du dernier All-Star Game, passe à côté avec seulement 8 points à 2 sur 11 au tir.

Dans la dernière minute, New York revient encore au contact après avoir été mené de dix points. Mais A’ja Wilson calme définitivement les espoirs adverses en transformant un panier avec la faute à moins d’une minute de la fin pour porter le score à 98-93.

Les Aces dominent leur bête noire

Puis intervient l’action décisive. A 18 secondes du buzzer, Wilson perd le ballon au coeur de la raquette, et elle repart en défense. Sauf que les arbitres rendent finalement la possession aux Aces ! Le Liberty n’a plus de « challenge » pour contester la décision, et Jackie Young convertit alors quatre lancers francs consécutifs, avant d’intercepter le ballon sur la possession suivante pour définitivement sécuriser la victoire de Las Vegas.

Avec 33 points, 10 rebonds et 6 passes, A’ja Wilson signe un nouveau match de patronne. Jackie Young ajoute 29 points et 9 passes décisives, permettant aux Aces de mettre fin à une série de sept défaites en huit confrontations face au Liberty sur les trois dernières saisons.