Les Lynx en démonstration à Toronto pour une 9e victoire de suite

Après le succès 100-93 de Minnesota sur son parquet mardi soir, la deuxième confrontation face à Toronto a été beaucoup moins disputée. Le retour de Nyara Sabally n’a pas changé grand-chose à la donne. Toujours privé de Brittney Sykes et Isabelle Harrison, le Tempo n’a pas tenu la distance face à un collectif en pleine confiance, emmené par le trio Olivia Miles – Gabby Williams – Napheesa Collier, avec 16 points chacune.

Marina Mabrey et Laura Juskaite ont pourtant entretenu l’illusion en début de rencontre, permettant à Toronto de prendre les commandes (16-8). Après un 10-0 des Lynx conclu par Olivia Miles, Laura Juskaite a redonné l’avantage à son équipe à la fin du premier quart-temps grâce à un tir à 3-points avec la planche (19-18).

La défense des Lynx fait exploser Toronto

Minnesota a ensuite changé de rythme, remportant les deux quarts-temps suivants 32-22 puis 31-14 pour s’envoler à +26 (55-81). Gabby Williams, Kayla McBride et Napheesa Collier ont tour à tour alimenté la marque, parfaitement épaulées par Dorka Juhasz, auteure de 12 points à 4/7 derrière l’arc.

Mais c’est surtout en défense que les Lynx ont fait la différence. Leur pression permanente a provoqué 24 pertes de balle du Tempo, transformées en 31 points. Avec 14 interceptions, un record cette saison, Minnesota n’a laissé aucun répit aux Canadiennes et a pu multiplier les paniers faciles en transition.

Le dernier acte n’a donc été qu’une formalité. Antonia Delaere, héroïne de la confrontation précédente, a ajouté un tir primé, tandis que Tima Pouye a profité de la fin de match pour se montrer sous un meilleur jour. La Française a inscrit un tir à 3-points puis les deux derniers paniers de la rencontre près du cercle, pour terminer avec 7 points en seulement cinq minutes.

Dans le dur, Toronto reste désormais sur neuf défaites lors de ses dix dernières sorties, avant un « road trip » de cinq rencontres qui débutera par une double confrontation sur le parquet de Golden State. Minnesota tentera de décrocher une dixième victoire consécutive dimanche, à domicile face à Indiana.